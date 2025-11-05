Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: Sigara ve takviye gıdalara yeni düzenleme yolda

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı tarafından Ankara'da bir otelde düzenlenen 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Sağlıklı Yaşam Planı Çalıştayı'na katıldı.

Memişoğlu, "Türkiye, şu anda hangi ülkede olursa olsun sağlık sisteminin iyi olduğuna inanılan ve bu konuda da artık güvenilen bir ülke haline geldi" iddiasında bulundu.

'YENİ BİR YOL HARİTASI ÇİZİLMELİ'

Bakan Memişoğlu, bugün tedavi yöntemlerinin daha çok maddeden enerjiye, kimyadan biyolojiye doğru kaydığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"İnsanlar özellikle Covid'den sonra yaşam tarzlarını değiştirerek, tedaviyi daha çok kendi bedenlerini takip ederek veya uzaktan tedaviye yönlenerek yapmaya çalışıyor. Çünkü insanoğlunun özellikle girdisi ve hareket tarzı hızlanmış durumda. 1900'lerde salgın hastalıklarla uğraşırken 2000'lerde biz daha çok dolaşım hastalıkları, kardiyovasküler hastalıklar, inme hastalıkları ve maalesef 'teknolojik hastalık' dediğimiz işte kanseriyle, stresiyle, ruh hastalıklarıyla uğraşıyoruz.

O nedenle bizim bakış açımızı da buna göre sağlıklı yenilememiz gerekiyor. Bu çalıştay ve gelecek 10 yılla ilgili planlamamız sağlıklı hayatın, sağlıklı yaşamın nasıl tesis edileceği konusunda büyük bir çaba. Biz Sağlık Bakanlığı'yız, hastalık bakanlığı değiliz. Bizim de bakanlık olarak, politikacılar olarak veya kuralları koyanlar olarak bu bakış açısıyla yeni bir planlama, yeni bir öngörüyle yeni bir yol haritası çizmemiz gerekir. Toplumun kendisinin, toplumun kurumlarının, toplumun her kesiminin katkısıyla olur. Biz ne kadar çabalarsak çabalayalım, eğer çevreniz yeteri kadar sağlıklı değilse, yiyecekleriniz yeteri kadar sağlıklı değilse, spor egzersiz alanlarınız sağlıklı değilse ve sağlığınıza katkı vermiyorsa ve en önemlisi kendiniz sağlığınıza katkı vermiyorsanız sağlıklı kalmanız çok zor."

'TÜRKİYE'NİN ÖNCELİĞİ, SAĞLIKLI KALMAK'

Çalıştayın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Memişoğlu, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' hedeflerine ilişkin, şu mesajları verdi:

"Biz, 'koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeli' diyoruz. Burada koruyan çok önemli bir kelimesi aslında; bizim sağlığımızı kaybetmeden sağlıklı kalmayı öğrenmemiz gerekir. Özellikle toplum artık şehirde ve her türlü imkanı ulaşılabilir halde, öyle olunca da yaşam tarzı değişmiş durumda. Onun için toplumun sağlık politikalarını da ona göre oluşturmamız lazım ve topluma sağlıklı kalmayı, sağlığını kaybetmeden bedenine bakmayı ve onu nasıl yöneteceğini öğretmemiz ve bilinçli hale getirmemiz gerekir.

Toplumun sağlığını koruyacak bir politikayı bütün kurumlarımızla bütün paydaşlarımızla beraber bir plan dahilinde 10 yıllık eylem planı oluşturmamız gerekir. Eğer beslenmeniz sağlıklı değilse, yaşadığınız ortam sağlıklı değilse, stres yükünüz fazlaysa, hareketsizliğiniz varsa sağlıklı kalma şansınız yok. Öncelikle bunu toplumun kendisinin talep etmesi ve bunu politika haline getirmemiz gerekiyor. Onun için biz sahaya çıktık ve boy kilo ölçümü yaptık, toplum bunun farkında olsun diye. Bundan sonra Türkiye'nin önceliği tedavi değil, sağlıklı kalmaktır.

Dünyanın en iyi tedavisini yapıyoruz. Bugün Türkiye, dünyada sağlıkta bir numara neredeyse. Biz hastalık olmadan sağlıklı kalabilmek için bu toplantıları yapıyoruz. Biz de mevzuat sağlamaya çalışıyoruz, inşallah çok kısa bir süre zarfında bunu taslağını oluşturacağız. Diğer kurumlarımızla konuşup artık Türkiye'nin sağlıklı yol haritasını çizeceğiz ve çok net söylüyorum, hem sigara konusunda hem şekerli gıdalar konusunda bizim açıkçası toleransımız olmayacak. 2026 yılında sigarayla ilgili, beslenme ve gıdalarla ilgili, takviyelerle ilgili bir mevzuatsal çalışmayı Meclis'e sunacağız."