Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması

Yayınlanma: 18.10.2024 - 15:41

Güncelleme: 18.10.2024 - 15:47

Türkiye'de, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 'yenidoğan çetesi' skandalı büyük tepki çekti.

Kamuoyunun gündemindeki konuya dair Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan ilk açıklama geldi.

Memişoğlu, "Suçlular ve suça isnat edenler tutuklandılar. Yanlış uygulamalara izin vermeyeceğiz, devlet olarak her zaman peşindeyiz" dedi.

"YANLIŞ ALGI OLUŞTURMAK İSTEYENLER..."

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yanlış uygulamalarla mücadeleye devam edeceğiz. Canice ve kabul edilemez. Devlet olarak peşinde olduk. Her türlü cezayı ve önlemi almaktayız. Bunu dezonferme edip yanlış algı oluşturmak isteyenler de bilmeyebilir. Mayıs 2023'te yapılan ihbarla başlayan süreç. İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazısıyla başlayan ve çeşitli dinlemeler ve ispatıyla birlikte suçlular veya suç isnat edilenler tutuklandı. Hastanelere cezalar ve kapatma cezaları uygulandı."

"GEREĞİ YAPILIYOR"

"Bu süreçte hem gereği hem cezalandırılması için gereğini yapmaktayız. 2023 Mayıs ayından itibaren bütün devlet ve ilgili kuruluşların illegaliteyi engellemek için gece gündüz çalıştığımız süreçtir. İnsanlıktan nasibini almamış insanlarla, gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarının bir tutulmamasını istirham ediyorum.

Türkiye'nin değerlerine, uygulamalarına saldırı şeklinde yapılan genelleyerek yapılan şeylere itibar edilmemeli. Biz sağlık çalışanları olarak elimizden gelemiyoruz, daha çok çalışacağız. Gereği yapılıyor."