Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları için geri sayım başladı; geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan alımlarda temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı ve aşçı gibi meslek gruplarına personel alınmıştı. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı işçi alımı hangi illerde yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Sağlık Bakanlığı, 15.247 personel alım sürecini ÖSYM üzerinden yürütüyor. Öte yandan 2.753 sürekli işçi alım başvuruları İŞKUR üzerinden yapılacak. Bakanlığın işçi alımı şartları, illere göre kontenjan dağılımları ve alım yapılacak meslek grupları ilanlarda detaylı şekilde yer alacak. Adaylar, ilanlara başvurabilmek için İŞKUR’da kayıt oluşturup müracaatlarını tamamlayacak; ayrıca Alo 170 hattı üzerinden de başvuru ve süreçle ilgili bilgi alabilecekler.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Bakanlık tarafından işçi alımı yapılacak iller, ilanlar yayımlandıktan sonra açıklanıyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında gerçekleştirilen alımlar ise Türkiye genelindeki 81 ili kapsadı ve başvuru yapacak adaylardan ilgili ilde ikamet şartı aranmamıştı; bu alımlarda da benzer bir uygulamanın devam etmesi bekleniyor. Mayıs ayında en fazla kadro, 3.170 kişi ile temizlik görevlisine ayrılırken, 240 silahsız güvenlik görevlisi, 242 klinik destek elemanı ve 6 aşçı alımı gerçekleştirildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı başvuruları, esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek. Başvuru yapabilmek için adayların İŞKUR sistemine kayıt yaptırması gerekiyor.

Adayların öncelikle özgeçmiş oluşturması ve ardından iş arama statüsünü aktif hale getirmesi gerekiyor. Daha sonra “İş İlanları” sekmesinden kişisel durum, meslek ve öğrenim bilgileri doldurulmuş şekilde aktif ilanlar görüntülenebiliyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımı ilanlarına ulaşmak için adayların üst bölümde bulunan arama çubuğuna “Sağlık Bakanlığı” yazarak aktif ilanları görüntülemeleri yeterli.