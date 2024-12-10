Sağlık Bakanlığı’nın 2025’te istihdam edeceği personel sayısı belli oldu: 36 bin atama yapılacaktı, 26 bine düşürdüler

Yayınlanma: 10.12.2024 - 19:19

Güncelleme: 10.12.2024 - 19:19

Sağlık Bakanlığı'na 2025 yılı için; 22 bin 983 uzman tabip, 3 bin 652 tabip, 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru ve 1 sağlık teknikeri olmak üzere toplamda 26 bin 673 sözleşmeli personel alınacağı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

‘4924 Sayılı Kanun’ çerçevesinde 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personelinin yeni yılda istihdam edilmesi bekleniyor.

9 BİN KİŞİ AZALDI

Hekim Birliği Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Dr. Yakup Gökhan Doğramacı söz konusu gelişmeyi Cumhuriyet’e değerlendirdi. Doğramacı, önceki yayımlanan kararda 36 bin sözleşmeli sağlık personelinin istihdam edileceğinin belirtilmesine karşın filli olarak 26 bin kadar kadronun uygulamaya girdiğini belirtti. Doğramacı, “Yani o yaklaşık olarak 9 bin kişilik kadro Hazine ve Maliye Bakanlığı vize vermediği için fiili olarak açılmamıştı” dedi.

‘ÇALIŞMA BARIŞINI BOZUYOR’

Kadrolar için ‘yeni alımlar’ değil ‘yenileme’ demenin daha doğru olacağını söyleyen Doğramacı, “4924 sözleşmeli kadroları her sene bu şekilde yenileniyor” dedi. Asıl sorunun kadroların adaletsiz dağıtımı olduğuna dikkat çeken Doğramacı, “4924 kadrolarının adaletsiz dağıtımı çalışma barışını bozuyor. 4924’e verilen özlük haklarının 657 içerisinde tüm hekimlere verilmesi gerekir” diye konuştu.