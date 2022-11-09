Sağlık çalışanı teşvik ödemesi nedir? Teşvik ödemesinden kimler yararlanacak?

09 Kasım 2022 Çarşamba, 13:16

Sağlık Bakanlığı'nın yeni ek ödeme yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

YENİ EK ÖDEME YÖNETMELİĞİ NEDİR?

Yeni ek ödeme yönetmeliğine göre; 112 acil sağlık istasyonlarında çalışan tabip, diş tabibi, uzman tabip, uzman diş tabibi uygulama kapsamında yer alacak. Yoğun bakım, palyatif bakım merkezleri, yeni doğan, yanık ve evde sağlık hizmetleri, diyaliz ve kemik iliği nakil ünitelerinde çalışan pratisyen tabipler ve uzman tabipler de yönetmelik kapsamında yer alıyor.



Sağlık Bakanı Koca, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, sağlık çalışanlarına ek ödemelerle ilgili de açıklama yaptı.

TEŞVİK ÖDEMESİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

Birinci basamak sağlık çalışanlarına da teşvik verilmesi doğrultusunda çalışmanın devam ettiğini belirten Koca, "Bu çalışma maliye ve bütçe stratejiden geçmiş oldu, Sayıştay'dan da dün geçti. Zannediyorum bir iki gün içerisinde yayımlanmış olur. Hem birinci basamak çalışanlarımıza yönelik teşvik ödemeleri, hem de eczacı arkadaşlarımızla ilgili hem taban hem teşvik oranlarının değiştiği yönetmelik birkaç gün içerisinde yayımlanmış olur. Temel bilimlerde de üniversitelere benzer bir düzenleme yapılacak. Bu çerçevede herkes teşvik almış olacak." dedi.



