Sağlık çalışanlarından Bakan Koca'ya istifa çağrısı

16 Mart 2022 Çarşamba, 16:28

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Taksim’de Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakmak isteyen hekimlerden 89 yaşındaki Op. Dr. Erdinç Köksal’a yönelik polis müdahalesini ve sağlıkçılara yönelik şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla siyah önlükler giyen İzmir Sağlık Platformu üyeleri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı istifaya davet ederek, “Biz siyah önlükler giyip şiddete tepki göstermek değil, beyaz önlüklerimizle halkımıza sağlık hizmeti vermek istiyoruz” dedi.

Sağlık emekçileri, üç günlük iş bırakma eylemlerinin son gününde İzmir’de düzenledikleri eylemde hastanelerde ardı ardına meydana gelen şiddet olaylarını protesto etti. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık emekçilerine yönelik dile getirdiği vaatlerin yıllardır yerine getirilemediğini hatırlatan sağlıkçılar, özlük haklarında ve ücretlerde iyileştirme, etkin bir şiddet yasası ve caydırıcı cezalar ile aile hekimlerine yönelik son düzenlemelerin iptali gibi taleplerine yanıt beklediklerini dile getirdi. İzmir Sağlık Platformu adına hazırlanan ortak basın metnini okuyan İzmir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Muteber Çolak, “Bu devlet onları okuttu giderlerse gitsinler. Biz de asistan ve yeni mezun hekimlerle devam ederiz” denildi. Sonra 14 Mart’ta sağlık çalışanlarına müjde verileceği söylendi. İki gün önce giderlerse gitsinler denilip arkasından bu vaatlere inanmamızı kimse beklemesin. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Mesleki onurumuzu korumak için mücadeleye devam ediyoruz. Hekimler tedavi ettikleri insanlardan 20 yıl daha az yaşıyorlar bu ülkede. Kendi yaşam süremizi uzatmak ve kendi sağlığımızı korumak için mücadele etmek zorundayız. Bu çalışma koşulları bizi öldürüyor. Ölümden daha ötesi mi var? Bizler ölüyoruz ve siz çözüm üretmiyorsunuz” diye konuştu.