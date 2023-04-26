Sağlıkçılar Kızılay’a kan bağışladı, Kınık’ı istifaya davet etti!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 14:57

Güncelleme: 26.04.2023 - 14:57

İzmir’de sağlık çalışanları Kızılay’a kan bağışladı ve Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’ı istifaya davet etti.

Kızılay'ın İzmir Konak'ta bulunan kan merkezi önünde düzenlenen etkinlikte açıklama yapan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “155 yıllık yardım kuruluşumuz Kızılay’ın, deprem bölgesinde millet enkaz altındayken çadır sattığı haberleriyle başlayan süreç, Kızılay’ın vatandaş gözündeki itibarını yerle bir etmiştir. Maalesef bu süreç, bu gün ameliyat olacak olan, kronik hastalığı olan, kan ihtiyacı olan binlerce vatandaşımızın mağdur olmasını da beraberinde getirmiştir. Bugün kan temininde yaşanan sıkıntının başlıca sebebi, vatandaşlarımızın Kızılay’a olan güveninin ortadan kalkmasıdır. Basında çıkan haberlere göre, vatandaşlarımız enkaz altındayken çadır satan, Kızılay görüntüsü bu milletin hiçbir zaman görmek duymak isteyeceği bir görüntü değildir” diye konuştu.

“KAN ACİL BİR İHTİYAÇ DEĞİL, HER ZAMAN OLAN İHTİYAÇTIR”

“Kızılay yardım kuruluşudur” diye devam eden Doğruyol, “Kızılay ticari bir şirket olamaz. Olmamalıdır. Hiçbir bürokratın koltuğu, egosu, bir tek vatandaşımızın bile hayatından daha önemli değildir. Bundan dolayıdır ki, Kızılay’a karşı yeniden bir güven ortamının tesis edilmesi için, Kızılay başkanı ve üst yönetimini acilen istifaya davet ediyoruz. Kan acil bir ihtiyaç değil, her zaman olan ihtiyaçtır. Yaşanan kan sıkıntısından dolayı hastanelerimizde ameliyatlar durma noktasına gelmiş ve kan teminine bağımlı olarak yaşayan kronik hastalarımız kana ulaşmakta zorluk çekmektedirler. Kızılay asli görevi olan yardım kuruluşu görüntüsüne ve işlevine acilen geri dönmelidir. Tüm bu yaşanan olumsuzluklara rağmen, vatandaşımızın sağlığı her şeyden önemlidir diyerek tüm vatandaşlarımıza kan bağışı yapmaya davet ediyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.