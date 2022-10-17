Sağlıkçılar mesaiye eylemle başladı

17 Ekim 2022 Pazartesi, 10:46

Sağlık çalışanları Sağlık Bakanlığı’nın “Beyaz reform” olarak duyurduğu ve Eylül ayında yayınlanan ek ödeme yönetmeliğine karşı hafaya eylemle başladı.

Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu’na seslenen SES İzmir Şubesi Eşbaşkanı Erkan Batmaz, “Üniversite hastanelerinin sorunları çözülmediği takdirde, kamuda yoksulluk sınırı üzerinde maaş uygulaması ve maaş denkliği sağlanmadığı takdirde, sağlık emekçileri olarak bundan sonra da alanlarda olacağız” dedi.

Batmaz yaptığı açıklamada, üniversite hastanelerinin uygulanan yanlış sağlık politikaları nedeniyle çökme noktasına geldiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Üniversite hastanelerin acil ve çözülmesi gereken sorunlar ortadayken, geçen Eylül ayında açıklanan yönetmelik sorunlarımızı çözmemiş ve sorunlarımıza yenisi eklenmiştir. Önce Bakanlık daha sonrada YÖK’ün kamuoyuna yapmış olduğu açıklamalarla ise sağlık emekçileri halkın önüne çok ücret alıyorlar algısı yaratılmıştır. Düzenleme biz üniversite hastanelerinde çalışan emekçilerinin Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde çalışan sağlık emekçilerine göre daha düşük ücretlerle çalışmaya mahkûm etmiş eşit işe eşit ücret politikasına zarar vermiştir. Devlette şirket, kamu emekçilerine ise özel sektör ücret politikalarını dayatan hükümet, kamu sağlık hizmetlerine zarar vermektedir. Üniversite hastanelerinin sorunları çözülmediği takdirde, kamuda yoksulluk sınırı üzerinde maaş uygulaması ve maaş denkliği sağlanmadığı takdirde, Üniversite hastanelerinde çalışan sağlık emekçileri olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada buraların şirket değil kamu hizmeti üreten kamu kurumları olduğunu bir kez daha ifade etmek için alanlarda olacağız.”