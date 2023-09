Sağlıkçılar: Sağlık kurumları tehlikeli kurumlar olmuştur

Yayınlanma: 18.09.2023 - 15:00

Güncelleme: 18.09.2023 - 15:00

İzmir'de sokakta başlayıp, bir markette daha sonra da Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisinde devam eden silahlı kavgada olayla ilgisi olmayan market çalışanı ile taraflardan birinin muhtar olan babası ağır yaralandı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), olay hakkında bugün hastane bahçesinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

“ŞİDDETİN GELDİĞİ NOKTA”

İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak’ın da katıldığı basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“16 Eylül Cumartesi günü gecesi hastane acil servisimizin bahçesinde iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmayı üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Öncelikle o gün nöbetçi olup bu elim olayı yaşayan değerli mesai arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Böyle bir silahlı çatışmanın ortasında kalan sağlık çalışanlarının hiçbirinin yararlanmaması ya da zarar görmemesi de tamamen şans eseridir. Neredeyse tüm kuzey bölgesinin yükünü tek başına kaldıran acil servis çalışanlarımız her gün yoğun iş temposunda çalışıp binlerce hastaya sağlık hizmeti vermeye çalışırken yüksek oranda stresli bir ortamda ve aynı zamanda her gün bir şekilde hasta şiddetine maruz kalırken iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmanın ortasında kalmış olmaları da şiddet konusunda geldiğimiz noktayı bir kere daha açıkça göstermektedir”

“ENDİŞE VERİCİ”

Olayın hastane içinde de olabileceği ifade edilen açıklamada, “Ne yazıkki şiddetten arındırılmamış sağlık kurumlarında, her gün bir hastaneden sağlık çalışanına yönelik şiddet haberleri alırken cumartesi gece yaşanan olayda doğrudan sağlık çalışanına yönelik yapılmamış bile olsa şiddetin geldiği nokta hepimiz açısından endişe vericidir. Tek bir arkadaşımızın burnunun dahi kanamamış olması bizlere derin bir oh çektirmemiş aksine yarın elini kolunu sallayarak silahla hastane içerisine girilebilirken benzer bir olayın hastane içerisinde de yaşanabilecek olması ihtimali hepimizin can güvenliği açısından bizleri daha çok tedirgin etmiştir. Yarın benzer bir olay yaşandığında sağlık emekçilerinin can güvenliği nasıl sağlanacak, biz bu başımıza ne gelir korkusuyla sağlık hizmeti vermeye nasıl devam edeceğiz? Bu soruların cevapları şuanda her birimiz açısından belirsizdir” denildi.

“SAĞLIK KURUMLARI TEHLİKELİ KURUMLAR OLMUŞTUR”

Sağlık Bakanlığına ve iktidara seslenilen açıklamada, “Bireysel silahlanmanın bu kadar arttığı ve aynı zamanda toplumumuza şiddet kültürünün daha fazla yer ettiği koşullar da, hastanelerde yeterli güvenlik önlemi yokken sağlık kurumları tehlikeli kurumlar olmuştur. Yeterli güvenlik önlemlerin alınması, şiddet kültüründen vazgeçilmesi için daha kaçımızın başına ne gelmeli,kaçımız hayatımızı kaybetmeliyiz burdan Sağlık Bakanına ve iktidara soruyoruz! ‘Artık yeter, bizler can güvenliğimizin sağlandığı bir ortamda hizmet vermek istiyoruz, her an can korkusuyla,tedirginlik ve korku ile sağlık hizmeti vermek istemiyoruz. İktidara ve Sağlık Bakanlığına sesleniyoruz ‘Derhal gerekli tedbirler alınsın, can güvenliğimiz sağlansın ve şiddet kültürüne karşı yetkililer üzerine düşen sorumluluğu alsın.’ Silahların patladığı bu tür tehlikeli bir durumun bir daha hiçbir sağlık kurumunda yaşanmasını istemiyoruz,yeniden olayı yaşayan tüm mesai arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerini yer aldı.