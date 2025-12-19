Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar için uzman erbaş alımı süreci başladı. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı ne zaman? Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı şartları neler?

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINA UZMAN ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN?

Başvurular, 19-29 Aralık 2025 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlikkomutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. Başvuru ile ilgili ayrıntıların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilinecektir.

BAŞVURU KOŞULLARI

1. Türk vatandaşı ve erkek olmak.

2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

3. 2025 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1998 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).

4. Askerlik görevini yükümlü erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor olmak.

5. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (19 Aralık 2020 tarihi ve sonrasında terhis olanlar).

6. Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygun nitelik belgesi almak.

7. Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri (yüzme dâhil), uygulamalı sınavlar ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.

8. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden “Uzman Erbaş Olur” (Komando sağlık yeteneklerini karşılayan) kararlı sağlık raporu almak.

9. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

10. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak.

11. Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzu’ndaki (Aralık 2025) diğer şartları taşıyor olmak.