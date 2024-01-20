Sahiller ölüm tarlası gibi! Manavgat’ta kimliği belirsiz 2 ceset daha bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sahilde çürümeye yüz tutmuş kimliği belirsiz 2 ayrı erkek cesedi bulundu. Yüzleri tanınmayacak derecede deforme olduğu gözlenen cesetler kimliklerini tespiti için Adli Tıp Morgu’na gönderileceği bildirildi.

İHA
Yayınlanma: 20.01.2024 - 17:11
Sahiller ölüm tarlası gibi! Manavgat’ta kimliği belirsiz 2 ceset daha bulundu
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Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Taşağıl Mahallesinden gelen ihbarı değerlendiren Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Karakoluna bağlı ekipler, sahilde cesetle karşılaştı.

Aynı saatlerde Kızılot’ta bulunan bir otelin sahilinde bir ceset bulunduğu ihbarı Çenger Jandarma Karakolu ekiplerini harekete geçirdi.

 Ekipler, üzerinde sadece ayakkabı ve şort olduğu değerlendirilen kıyafet bulunan çürümeye yüz tutmuş cesetle karşılaştı.

KİMLİKLERİ BELİRLENEMEDİ

Cesetlerin denizden dalgalarla sahile çıktığı değerlendirilirken olay yerlerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Kimliği ve cinsiyetleri belirlenemeyen 2 cesedin, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği bildirildi.

3 gün önce Çenger sahilinde ve Alanya sahilinde yine çürümüş vaziyette 2 ceset bulunmuştu.


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