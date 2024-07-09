Saitbey sitesi davasında 4. Duruşma: Sanık avukatından tepki çeken savunma

Yayınlanma: 09.07.2024 - 18:46

Güncelleme: 09.07.2024 - 18:46

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde 44 kişiye mezar olan ve 3’ü tutuklu sanığın "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan yargılandığı Saitbey Sitesi Davasının dördüncü duruşması bugün görüldü. Kahramanmaraş Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve yaklaşık 4 saat süren davada müştekiler, sanıklar ve sanık avukatları dinlendi. Binadaki market sahibi tutuklu müteahhit H.Ç., “İlkokul mezunuyum, bilgim yok, sadece finansör oldum. Maddi manevi zararım var, mağdurum. Yüzlerce insana istihdam sağlayan bir iş insanıyım. Mal varlığımı korumam lazım, telafisi olmayacak biçimde zararım olacak.

Bu çok tehlikeli” dedi. Yapı denetim sorumlularından olan sanığın avukatı ise, müvekkilini “Ömrü bitmiş insanların ömrü uzatılmaz. Allah böyle buyurdu. Hayatını kaybedenler şehit oldu, kalanlar da iman etmeli” sözleriyle savundu. H.Ç.’nin avukatı ise Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin raporuna “Uyduruk bir üniversitesinin uyduruk bir raporu ile sanıklar tutuklu bulunuyor” ifadelerini kullandı. Avukatların sözlerine kayıp yakınları tepki gösterdi. Mahkeme tarafından açıklanan ara kararda tutuklu sanıkların tutukluluk halinin, tutuksuz yargılanan sanıkların da tutuksuzluk halinin devamına karar verildi. Beşinci duruşma 27 Eylül 2024 Cuma günü görülecek. Duruşma sonrası kayıp yakını avukatı Hasan Can Erdem Cumhuriyet’e konuştu. Sürecin çok ağır ilerlediğine dikkat çeken Erdem sözlerine şöyle devam etti:

"BİR İLERLEME KAYDEDİLMEDİ"

“Nisan ayından beri yeni bilirkişi raporunu, Aralık ayından beri de Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek belgeleri bekliyoruz. Rapor ve evrak gelmediği için tanıklara soru sorulamadı. Sanık ve sanık avukatları yine aynı şeyleri söyledi. Bugünkü duruşmada da bir ilerleme kaydedilemedi. Öte yandan rahatsız edici olan başka bir durumsa, sanık avukatlarının “Bu cezanın yatarı ne ki, zaten yattılar” yaklaşımı oldu. Yargılama bilinçli taksir üzerinden ilerlese de tüm deliller olası kastta işaret etmekte. Sanık avukatlarını bu yaklaşıma iten ve cesaretlendiren en önemli etken, yargılamanın olası kast üzerinden ilerletilmemesidir. Adalet geciktikçe acıları ailelerin acıları da katlanıyor”

5 YILLIK BİNA 10 SANİYEDE ÇÖKTÜ

Kentsel dönüşüm kapsamında 2016 yılında yapımına başlanan Saitbey Sitesi, 2018'de tamamlandı. 6 Şubat 4.17'de meydana gelen ilk depremde yaklaşık 10 saniyede yıkıldı. Sanık avukatlarının "uyduruk üniversitenin uyduruk raporu" dediği Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin bilirkişi raporunda ise "Binanın beton kalitesinin düşük, malzemenin yetersiz, 3,5 katın kaçak olduğu ve denetlemenin yapılmadığı" belirtilmişti.