Sakarya'da çiftliğin çatısı çöktü; 25 bin tavuk öldü
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, Fatih Yılmaz'a ait tavuk çiftliğinin çatısı, üzerinde biriken kar nedeniyle çöktü. Çiftlikteki 25 bin tavuk, çökme ve soğuk havaya bağlı olarak öldü.
Kocaali ilçesi Demiraçma Mahallesi'nde Fatih Yılmaz'a ait tavuk çiftliğinin çatısı, dün üzerinde biriken kar nedeniyle çöktü.
10 bin tavuk çöken çatının altında, geri kalan tavuklar ise soğuk havaya bağlı öldü.
Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, bölgeye gelerek tavuk çiftliğinin sahibi Fatih Yılmaz'dan durum hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.
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