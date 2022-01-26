Sakarya'da çiftliğin çatısı çöktü; 25 bin tavuk öldü

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, Fatih Yılmaz'a ait tavuk çiftliğinin çatısı, üzerinde biriken kar nedeniyle çöktü. Çiftlikteki 25 bin tavuk, çökme ve soğuk havaya bağlı olarak öldü.

DHA
26 Ocak 2022 Çarşamba, 10:18
Sakarya'da çiftliğin çatısı çöktü; 25 bin tavuk öldü
Abone Ol google-news

Kocaali ilçesi Demiraçma Mahallesi'nde Fatih Yılmaz'a ait tavuk çiftliğinin çatısı, dün üzerinde biriken kar nedeniyle çöktü.

10 bin tavuk çöken çatının altında, geri kalan tavuklar ise soğuk havaya bağlı öldü.

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, bölgeye gelerek tavuk çiftliğinin sahibi Fatih Yılmaz'dan durum hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler