22 Şubat 2022 Salı, 15:34

Sakız Adası- Çeşme feribot seferleri başladı. Ege kıyılarıyla Yunanistan adaları arasındaki feribot seferleri iki yıl aradan sonra yeniden başlaması, turizmcileri ve esnafı mutlu etti. Yaz rezervasyonlarının şimdiden başladığını ifade eden Sakız Adası Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Yorgos Passas, “İki yıldan sonra nihayet yeniden buluşma zamanı geldi. Son sekiz yıldır yerli turistten sonra en çok Türk turist adamızı ziyaret ediyor. Komşu Çeşme ve İzmir ile ilişkilerimiz çok iyi, Türk dostlarımızla son yıllarda sayısız dostluklar kurduk” dedi.

Covid-19 salgını nedeniyle turizmde zor zamanlar geçirdiklerini ifade eden Passas, “Türk turistlerin adaya gelemediği bu süreçte iç turizme yoğunluk verdik. Kısıtlamalar ve aşısız kişilerin seyahat edememesi sektörde yara açtı. 2022 için çok iyimserim. Yaz için rezervasyonlar şimdiden başladı ve otellerin verilerine göre, iyi bir gidişat hâkim. Türkiye’den gelen ziyaretçiler ada turizminde büyük yer tutuyor. Salgındaki gerileme ile birlikte hayatlarımızda normalleşme umuyoruz. Artık zor durumun geride kaldığını ve daha iyi günlerin bizi beklediğini hissediyoruz. Bu yıl, 2019'un da ötesinde bir ritim yakalayacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Salgının ikinci yılında Türk ziyaretçilerinin olmamasının sadece pazarı değil aynı zamanda konaklamayı, lokanta ve perakende satış mağazalarında da hissedildiğini anlatan Kuzey Ege Eyaleti'nin Turizm, Ulaşım ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nikos Niktas, Sakız Adası'na 2017'de 84 bin 675 ve 2019'da 61 bin 590 Türk ziyaretçinin geldiğini belirtti.

Sakız Adası ile Çeşme feribot seferlerinin fiilen başladığını belirten Turyol Yönetim Kurulu Üyesi Kadir İnandı, diğer adalar ile hukuki zeminin hazır olduğunu ve seferlerin başlayabilmesi için liman ve seferlerin hazırlık yaptığını ifade etti.

İzmir’e alışveriş için gelmek isteyen Yunanlara sefer planlaması yaptıklarını söyleyen İnandı, “Hafta sonu Sakız Adası’na Türkiye’den 52 yolcu getirdik. Karşılama gayet sıcaktı. Yunan tarafında da zaten oradaki esnafın ciddi bir beklentisi var. Türklerin oraya gelmesinden gayet memnun. İlk etapta Yunan turistin Türkiye'ye akın edeceğini düşünüyoruz. Biz Yunan turistlere gelecek cumartesi için günübirlik Türkiye turunu satışa açtık. Yoğun talep nedeniyle telefonlara yetişemedik” dedi.