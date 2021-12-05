Saldırının ardından MHP'den adım geldi: Yeni vakıf kuruluyor

05 Aralık 2021 Pazar, 15:30

MHP'li Semih Yalçın paylaştığı açıklamada Alparslan Türkeş Vakfı'na alternatif yeni bir vakfın kurulması için harekete geçildiğini duyurdu. Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "Kurucu liderimiz başbuğ Alparslan Türkeş tarafından MHP ve Ülkücü Hareket'e bırakılan manevi ve siyasi mirasın; vakıf görünümlü bir çatı altında örgütlenen maksatlı çevrelerce istismar gayretlerinin artması üzerine partimizce harekete geçilmiştir. Başbuğumuzun manevi mirasını korumak, adını, davasını ve bizlere emanet ettiği Türklük ülküsünü gerçek varisleri ve sahipleri olarak kıyamete kadar yaşatmak maksadıyla kendisinin adını taşıyan bir vakfın kurulması kararlaştırılmıştır. Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı adını taşıyacak vakfın kuruluş çalışmaları başlatılmış olup en kısa zamanda tamamlanacaktır. Vakfın kısa adı TATSAV olacaktır" dedi.

TATSAV faaliyete geçtikten sonra Alparslan Türkeş'i ve onun banisi olduğu Ülkücü Hareketi bundan böyle hiç kimsenin istismar edemeyeceğini savunan Yalçın, "Bunu yapan ailesi de olsa; Alparslan Türkeş adının ve geride bıraktığı kutlu mirasın sinsi amaçlar için kullanmasına müsaade edilmeyecektir. Böylece; MHP'nin birlik ve bütünlüğünü bozmayı, Ülkücü Hareket'in tarihi misyonunu engellemeyi, camiamızda ikilik çıkarmayı hedef alan entrikaların döndürülmesi çabalarına son verilmiş olacaktır. Merhum Alparslan Türkeş'in gerçek ailesi, MHP camiası ve ülkücü harekettir. Milliyetçi-Ülkücü Hareket'te kan bağı değil; can ve inanç bağı, aidiyet hissi ve bilinci esastır. Alparslan Türkeş'in gerçek evlatları onun yolundan hiç ayrılmamış MHP camiasının mensupları ve ülkücülerdir. CHP'li Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ve Kripto Abla rolünü üstlenmiş Heval Meral'e hizmet eder hale gelen mevcut vakfı, hiçbir ülkücü kabullenemez. Mansur Yavaş vasıtasıyla CHP'nin siyaset değirmenine su taşıyan ve İP Müdiresi Meral Akşener'in kirli emellerine alet olan bir vakfı istemiyoruz. MHP camiası ve Ülkücü Hareket olarak, entrika müstahsili mevcut vakfı tanımıyoruz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

Ankara'da Alparslan Türkeş Vakfı'nın düzenlediği MHP'nin kurucu ismi Alparslan Türkeş’in doğum günü sebebiyle yapılan anma etkinliğinde Ülkü Ocakları üyesi olduğu iddia edilen kişiler ile etkinliğe katılanlar arasında kavga çıktı.

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ ise “Söyleyecek bir şeyim yok. Konuşmak istemiyorum” diyerek, olayla ilgili yorum yapmadı. Alparslan Türkeş’in oğlu AKP Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş de saldırıya ilişkin konuşmak istemedi.

Türkeş’in bir diğer oğlu olan eski AKP Milletvekili Ahmet Kutalmış Türkeş ise saldırı hakkındaki görüşlerini ANKA’ya açıkladı.

Kutalmış Türkeş şunları söyledi:

ALPARSLAN TÜRKEŞ’İ SEVMEYEN BİRİNİN YAPACAĞI İŞTİR: "Alparslan Türkeş’in kurduğu, Alparslan Türkeş’in sayesinde var olan ve onun sayesinde oturdukları koltuklardan Alparslan Türkeş’in anıldığı, Alparslan Türkeş toplantısına saldırı. Bunu tarafsız bakan herkes nasıl değerlendirir. Haince. Değil mi? Normal bir hareket değil. Alparslan Türkeş’in anılmasına engel olmak, ananlara saldırmak Alparslan Türkeş’i sevmeyen birinin yapacağı iştir.

EMNİYETİN AÇIKLAMASI: Ne diyecek, 'izin verdik' mi diyecek? Orada içeri girenleri tanıyan sivil polisler var. Onlar sivil polislerle içeri girdi. Ankara polisi onları tanıyor. Küfrederek, hakaret ederek, bağırarak girmişler. O sırada anlamıyor mu niye geldiğini? Bir de saldırıdan sonra koca salonda bağırış kopuyor, saldırı oluyor. Videoda gözüküyor, içeri giren polis filan yok. Olayın sonunda 4-5 polis giriyor ki karşı taraf onlara saldırdığı için giriyor. Onlar saldırıyı gerçekleştirirken hiçbir polis girmiyor içeri.

MHP ANKARA İL BAŞKANIN PAYLAŞIMI: Zaten çok net. Talimat almış. Talimat almadan o tweeti de atamaz. Talimat almış. Aldığı talimat neticesinde o tweetleri atıp, hazırlık yapmış. Hazırlığını gerçekleştirmiş. Bir daha gelirken talimat aldığı kişileri de getirmeli. Böyle parlak suratlı oğlanların arkasına saklanmamalı o talimat verenler. İl başkanı, genel başkanının ve teşkilat başkanını haberi olmadan böyle bir şey yapamaz. Yaparsa görevden alırlar. Değil mi? Disiplin soruşturması açılır. Türkiye’de herhangi bir il başkanı ve yanındaki il üyeleri, teşkilat üyeleri nereyi basmış, kaç tane olay olmuş ve bu olaylar neticesinde onun başına ne gelmiş? Görevden alınmış mı, disiplin soruşturması mı olmuş? Böyle bir örneği yoktur herhalde.

TUĞRUL TÜRKEŞ’İN KONUŞMAK İSTEMEMESİ: Konuşmamayı tercih etmemesi çok yanlış ve ayıp. Sonuçta orası Alparslan Türkeş, senin de baban. Onun vakfı. O da oraya davetli. Yani şunu demek istiyorum, Alparslan Türkeş anılıyor, anılan kişi senin baban. Alparslan Türkeş Vakfı anıyor. Burada konuşmayacak ne var? En azından kınaması lazım. ‘Büyük bir terbiyesizlik’ demesi lazım. Ama demiyor. Hükümetin içinde olduğu ve oraya gelenleri hükümet koruyup, kolladığı için. Zaten Ankara, Türkiye’nin Başkent’i. Türkiye’nin başkentinde Ankara İl başkanı gelecek, 70-80 kişi oraya girecek, saldıracak. Polis de bunu izleyecek. Adamı gözaltına alırsın en azından, adamın dokunulmazlığı yok ki niye gözaltına almıyorsun. Hiçbir faaliyet yok.

HÜKÜMETİN YANILDIĞI NOKTA: Yalnız hükümetin yanıldığı nokta şu: Bunlara göz yumarak sürekli irtifa kaybediyor, yanlış yapıyor. Adaletsizliğe çanak tutarak hiç kimse ilerleyemez. İlerlemiyorlar ama niyeyse herhalde artık, başkalarına diyorlardı önceden, gözleri gönülleri kör olmuş. Mühürlenmiş. Sürekli kaybediyorlar."