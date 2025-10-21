Saman balyaların altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.10.2025 16:01:00
Burdur’da saman balyalarının altına kalan 56 yaşındaki çiftçi hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.00 sıralarında Düğer köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde çiftçilik yapan Mehmet Ali Bardaş’ın (56) üzerine saman balyaları düştü.

Balyaların altına kalan çiftçinin yardımına çevredeki yurttaşlar geldi.

Yurttaşların yardımı yetersiz kalması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ve yurttaşların çalışmasının ardından şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

Yapılan incelemenin ardından Bardaş’ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

