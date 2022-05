Samanın kilo fiyatına isyan eden besici: Ne yedirelim bu hayvanlara

29 Mayıs 2022 Pazar, 13:28

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Alibeyli köyünde küçükbaş hayvan besiciliği yapan Yener Yatmaz, kurbanlık hayvan fiyatının kilo başına en az 70 lira olması gerektiğini belirtti.

"90 LİRADAN 270 LİRAYA ÇIKTI"

Artan maliyetlerden yakınan Yatmaz, şunları söyledi:

"10 yıldan beri bu işi yapmaktayız. Geçen sene arpanın torbası 90 lirayken şu an 270 liraya çıktı. Yem de böyle oldu. Samanın kilosu 85 kuruştan 2,5 liraya çıktı. Ne yapalım, ne yedirelim bu hayvanlara? Saman vermezsen olmuyor. Bu böyle giderse kilosu 70 lira bile bizi kurtaramaz ama yapacak bir şey yok, 70 liraya razıyız. Maliyetler arttı, her şey başını aldı gitti. İlaçlar pahalandı. Kullanmış olduğumuz ilacı geçen sene 350 liraya alırken şu an 750-800 liraya laf ediyorlar. Günden güne fiyatlar değişiyor. İşin içinden çıkılmıyor."