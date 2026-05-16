Sami Bey Apartmanı davasında yeni gelişme: Tayland'da yakalanan müteahhit Abdullah Aybaba tutuklandı

Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Sami Bey Apartmanı'nda 40 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Abdullah Aybaba ile kamu görevlilerinin de aralarında olduğu 4 sanık hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

DEPREMDEN BİR GÜN SONRA YURT DIŞINA ÇIKTI

Yargılama sürecinde, sanık Abdullah Aybaba'nın depremden bir gün sonra İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıktığı ancak daha sonra yurda dönmediği tespit edildi.

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Abdullah Aybaba, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'nın takip ve çalışmaları sonucu Tayland polisi tarafından 24 Nisan'da gözaltına alınmasının ardından resmi işlemlerin tamamlanmasıyla sınır dışı edilerek bugün Türkiye'ye getirildi.

SANIK AYBABA TUTUKLANDI

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'na getirilen sanık Aybaba, SEGBİS aracılığıyla Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bağlandı; akabinde tutuklanmasına karar verildi.