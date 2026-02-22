Samsun Yabancılar Çarşısı taşınıyor

Samsun’da, Cumhuriyet Meydanı civarında planlanan dönüşüm çalışmaları kapsamında Yabancılar Çarşısı için yeni bir dönem başlıyor.

Yaklaşık altı buçuk dönümlük kapalı alanda, 1000 iş yerinde 300’e yakın esnafın faaliyet gösterdiği çarşının taşınması gündemde.

Samsun Yabancılar Çarşısı Derneği Başkanı Alaaddin Sayın, belediye tarafından kendilerine resmi teklif iletildiğini açıkladı. Sayın, “Pazarımızda konsept değişikliği artık şart. Bu dönüşüm bulunduğumuz yerde mi olur, başka bir noktada mı yapılır, bu konuşulur” dedi.