Samsun'da IŞİD operasyonu: 6 gözaltı
Samsun’da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda yabancı uyruklu 4’ü kadın 6 kişi gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı kapsamında yürütülen soruşturmada İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda Irak ve Suriye uyruklu 4’ü kadın 6 kişi, IŞİD üyesi oldukları suçlamasıyla gözaltına alındı.
MATERYALLERE EL KONULDU
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hatay'da peş peşe dört büyük deprem: 3 can kaybı
- Kocaeli'de FETÖ operasyonu: Tutuklandı
- Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye jet yanıt
- Erdoğan'dan 'deprem' konuşması
- Bir hafta önce uyarmış
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Hatay' kararı
- Müteahhit lobisi: Seçim ertelensin!
- 'Bir tane daha...'
- Antalya Valiliği, 'deniz kıyısı' uyarısını kaldırdı
- Lütfü Savaş'tan Şahan Gökbakar'a sert yanıt