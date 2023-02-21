Samsun'da IŞİD operasyonu: 6 gözaltı

Samsun’da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda yabancı uyruklu 4’ü kadın 6 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 14:55
Samsun'da IŞİD operasyonu: 6 gözaltı
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı kapsamında yürütülen soruşturmada İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Irak ve Suriye uyruklu 4’ü kadın 6 kişi, IŞİD üyesi oldukları suçlamasıyla gözaltına alındı.

MATERYALLERE EL KONULDU

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. 


IŞİD Operasyon Terör

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