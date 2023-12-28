Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı

Samsun’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 28 kişi yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 28.12.2023 - 17:45
Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 392 adet sentetik ecza, 154,69 gram esrar, 25 adet ecstasy, 8,50 gram kokain, 4,7 gram metamfetamin, 0,56 gram sentetik ecza tozu, 2 adet esrarlı sigara, 1 adet hassas terazi, 7 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 76 adet tabanca fişeği, 1 adet pompalı tüfek,1 adet kurusıkı tabanca, 8 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. 28 şahıs yakalanarak gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs yakalandı.


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