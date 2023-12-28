Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı
Samsun’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 28 kişi yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 392 adet sentetik ecza, 154,69 gram esrar, 25 adet ecstasy, 8,50 gram kokain, 4,7 gram metamfetamin, 0,56 gram sentetik ecza tozu, 2 adet esrarlı sigara, 1 adet hassas terazi, 7 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 76 adet tabanca fişeği, 1 adet pompalı tüfek,1 adet kurusıkı tabanca, 8 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. 28 şahıs yakalanarak gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.
Ayrıca uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs yakalandı.
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