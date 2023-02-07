Sanatçı Orhan Aydın'dan kızı için yardım çığlığı: Beton kesici lazım, imdat

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 09:36

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 11:14

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle çok sayıda kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı.

Sanatçı Orhan Aydın, depremin vurduğu kentlerden Hatay'da enkaz altında kalan kızı Eylem Şafak Aydın için yardım çağrısında bulundu.

"BACAĞI İÇİN BETON KESİCİ LAZIM"

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Orhan Aydın şu ifadeleri kullandı:

"Kızım Eylem Şafak Aydın’ın bacağı betona sıkışmış. BETON KESCİ LAZIM...İmdatttt! Ayşe Fitnat Hanım Caddesi 5 Numara" diye yazdı.

Kızım Eylem Şafak Aydın’ın bacağı betona sıkışmış..

BETON KESCİ LAZIM..



İmdatttt!



Ayşe Fitnat Hanım Caddesi 5 Numara#Hatay — orhan aydın (@orhanaydin6) February 7, 2023

NE OLMUŞTU?

Sanatçı Orhan Aydın dün meydana gelen depremin ardından, "Kızıma (Eylem Şafak Aydın Yetiş) ve annesine (Elif Torun Öneren) ulaşamıyorum.." paylaşımında bulunmuştu.

Elif Torun Öneren ve Eylem Aydın'ın enkaz altında olduğunu duyuran Aydın, yardım çağrısında bulunmuştu.

Devrimci Parti de Twitter hesabından, "Antakya'da bulunan Genel Başkanımız Elif Torun Öneren ve kızı Eylem Aydın'a tüm çabalarımıza rağmen halen ulaşabilmiş değiliz. İkamet ettikleri evin bulunduğu bölgede birçok noktada göçük nedeniyle caddelere girişler kapalı Ayşe Fitnat Hanım Cad. No:5 Antakya" paylaşımı yapmıştı.

Hatay'da yaşayan ve depremde enkaz altında kalan Devrimci Parti Genel Başkanı Elif Torun Öneren dün göçükten çıkarıldı. Ancak öneren'in kızı Eylem Aydın henüz enkaz altında.