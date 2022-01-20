Sanayici tedirgin: Doğalgaz kesintisi tüm dengeleri bozacak!

20 Ocak 2022 Perşembe, 15:54

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “İran’dan gerçekleşen tedarikten kaynaklı olarak sanayide kullanılan doğalgazın BOTAŞ tarafından yüzde 40 oranında kesilecek olması üretimde kayıplara sebep olacak” diye konuştu.

Söz konusu sürecin on gün boyunca devam edeceğini ifade eden Yorgancılar, “İran’ın teknik sebeplerden kaynaklı gaz teslimatına ilişkin günlük kontrat miktarının yaklaşık üçte biri seviyesine kadar düştüğü, buna istinaden BOTAŞ tarafından da, sanayide kullanılan doğalgazın yüzde 40'ının kesileceğini bildirmesi, üretimde kayıplara sebep olacaktır. Üretimde tek bir gündeki kesinti sistemi bozarken, bu durumun 10 gün sürecek olması reel sektörde tüm dengeleri bozacaktır. Kuşkusuz bu ekonomiye de olumsuz yansıyacaktır” dedi.

Durumun pek çok sektörün üretimini olumsuz etkileyeceğinin altını çizen Yorgancılar, “Özellikle de cam, demir-çelik, kimya, gıda, çimento ve seramik sektörleri birinci derecede durumdan etkilenecektir. Yani bu kesinti, ekonominin önemli sektörleri için ani duruş anlamına gelmektedir” diye konuştu.

Sanayicilerin maliyetlerinin mevcut durumda çok farklı kalemlerde zaten önemli artışlar kaydettiğini vurgulayan Başkan Yorgancılar, “Yüksek maliyetler altında üretim yapmaya çalışan sanayicilerimiz için bu ani duruş, kapasitenin düşmesine sebep verecek ve ne yazık ki sonuçta hem üretim maliyeti hem de nihai ürün fiyatı artacaktır” ifadesini kullandı.