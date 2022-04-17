Sancaktepe'de otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

17 Nisan 2022 Pazar, 04:24

Kaza, saat 21.00 sıralarında İnönü Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede seyir halinde bulunan ve henüz sürücüsü belirlenemeyen 34 EVU 513 plakalı otomobil, Mehmet A.(16) ile isminin Murat olduğu öğrenilen yayaya çarptı. Yaralıların yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mehmet A.'nın tedavisi yoğun bakımda sürerken, Murat isimli yaralının yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

KAÇTIĞI İDDİA EDİLEN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Kazadan sonra otomobili olay yerinde bırakan sürücünün kaçtığı iddia edildi. Çevrede bulunan sivil polisler, sokakta şüpheli olarak gördükleri bir kişiyi, gözaltına aldı. Sürücü olduğu iddiası ile gözaltına alınan şüpheli, kendini yakalayanların polis olduğuna inanmayıp 'Beni resmi ekip alsın. Siz nereye götürüyorsunuz? Ben kimseye çarpmadım. Polisleri arayın, 155'i arayın. Bunlar beni infaz etmek istiyor. İmdat" şeklinde bağırdı. Sokakta bir süre direnen şüpheli, daha sonra polis merkezine götürüldü.

YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

Kazazede gençlerin akrabaları Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne akın etti. Polis ekipleri, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.