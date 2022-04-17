Sancaktepe'de otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Sancaktepe'de seyir halindeki otomobilin yolda yürüyen yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında İnönü Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede seyir halinde bulunan ve henüz sürücüsü belirlenemeyen 34 EVU 513 plakalı otomobil, Mehmet A.(16) ile isminin Murat olduğu öğrenilen yayaya çarptı. Yaralıların yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mehmet A.'nın tedavisi yoğun bakımda sürerken, Murat isimli yaralının yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.
KAÇTIĞI İDDİA EDİLEN SÜRÜCÜ YAKALANDI
Kazadan sonra otomobili olay yerinde bırakan sürücünün kaçtığı iddia edildi. Çevrede bulunan sivil polisler, sokakta şüpheli olarak gördükleri bir kişiyi, gözaltına aldı. Sürücü olduğu iddiası ile gözaltına alınan şüpheli, kendini yakalayanların polis olduğuna inanmayıp 'Beni resmi ekip alsın. Siz nereye götürüyorsunuz? Ben kimseye çarpmadım. Polisleri arayın, 155'i arayın. Bunlar beni infaz etmek istiyor. İmdat" şeklinde bağırdı. Sokakta bir süre direnen şüpheli, daha sonra polis merkezine götürüldü.
YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ
Kazazede gençlerin akrabaları Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne akın etti. Polis ekipleri, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- 'Gereğini yapmasını bekliyoruz'
- Yurttaşlar zamlara isyan etti: 'Çok kötü sonumuz'
- Kamara Deresi renk değiştirdi
- TEM Otoyolu'nda kaza: Yol trafiğe kapatıldı
- AKP'li üye kartını kürsüye bıraktı, CHP'ye katıldı
- 'Hâlâ ölümcül olabiliyor'
- 'Suriyeliler gitsin diyenlere PKK'lı diyorlar'
- Fırtına facia yarattı: 167 kişi öldü
- Adana'da polise silahlı saldırı
- 'Olumsuzluklar çok yakında değişecek'
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Suriyelilerimiz!’
- Siyasi Cinayetler: 16. katliam
- Bir İstanbul panoraması: Ekmek, zeytin ve Coca-Cola
- Kadın cinayetleri, Kavala ve Man Adası
- Ulan Ankara, ben senin oğlun değil miyim?
- Sancaktepe'de otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
- Arnavutköy'de hafif ticari araç denize uçtu
- İnce'den dikkat çeken 'ittifak' açıklaması
- Meteoroloji'den 5 günlük uyarı
- Erdoğan'a sert tepki: El insaf!