Sandal: Bayraklı’yı barışla inşa ediyoruz
Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi’nde işçilerle bir araya gelen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, göreve geldiğinden bu tarafa Bayraklı’da kavga etmeden barışı sağladıklarını ve her kesimle barış içinde çalıştıklarını söyledi.
Amaçlarının kente hizmet etmek olduğunu ifade eden Başkan Sandal, “Geldiğimiz günden bugüne kadar birçok şey değişti. İşten çıkaracak, maaşlar ödenmeyecek dendi. Ama ücretleriyle ilgili şu ana kadar İzmir’deki en iyi sözleşmeyi yaptınız ve tüm belediyelere, DİSK’e de örnek olan bir sözleşme oldu. Bu bizim siyasal düşüncemizin de bir sonucu. Biz mücadeleyi kavga ederek değil, yanınızda durarak omuz omuza veriyoruz. Göreve geldiğimizde yaptığımız ilk işlerden biri herkesle barışmak oldu. Bu diyaloglarla Büyükşehirimiz, Bayraklı’ya 200 milyon liranın üzerinde yatırım yaptı ve bunu barışarak sağladık. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla, valilikle, emniyetle, bakanlıklarla barışıyoruz” diye konuştu. Her görüşe saygı duyduğunu anlatan Sandal, “Kentin dertleri, sıkıntıları var. ‘Bu kentte yatağa biri aç giriyorsa, maddi imkânsızlıklar nedeniyle okula gidemeyen çocuğumuz varsa onların vebali benim boynumdadır’ dedim. Bizim temel anlayışımız ihtiyacı olan çocuğa, aileye yardım etmek. Kim olursa olsun. Hangi inançtan, görüşten olursa olsun, düşmanım olsun gidip yardım ederim. Bizim anlayışımız öğrendiğimiz ahlak bu” ifadelerini kullandı.
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