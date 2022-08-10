Sandal: Depremzedelerin ihtiyacı olan kredi miktarı enflasyonun altında eriyor

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:11

İzmir’de Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, belediye çalışmalarını yerinde incelemek ve vatandaşların talep ve önerileri ilk ağızdan dinlemek için sürdürdüğü mahalle gezilerine Manavkuyu’da devam etti. Mahalle sakinleriyle ve esnafla bir araya gelen Başkan Sandal’a, CHP İlçe Başkanı Didem Gültekin, mahalle muhtarı Fatma Ceylan, meclis üyeleri, parti yöneticileri ve belediye bürokratları eşlik etti.

Esnafı tek tek gezerek sorunlarını dinleyen Başkan Sandal, belediye çalışmaları hakkında da bilgiler verdi, mahallelerdeki eksiklerin tek tek giderileceğini söyledi.

HER ZAMAN YANINIZDAYIZ

Esnaf ziyaretlerinin ardından İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği’nde (İZDEDA) depremzedelerle buluşan Başkan Sandal; rezerv alan, kredi ve hasarlı yapılar hakkında görüşlerini dile getirdi. Sandal “Depremzedeler konusunda ihtiyacımız olan tek şey, vicdani ve insani bir yaklaşımdır! Depremzedelerimizin sorunları kronik hale gelmeden çözüme kavuşturulmalı. İhtiyaç duyulan kredi miktarı her geçen gün enflasyonun altında eriyor. Bu sorun en makul seviyede çözülmeli. Bu durumu uzatmanın hiçbir izahı yok. Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir kez daha Bayraklılılar adına rica ediyoruz. Rezerv alanlardaki konutlar sadece depremzedelere tahsis edilmeli ve bu konuda kafa karıştıran yorumlar ortadan kaldırılmalıdır. Bir diğer çağrımız da depremzede yurttaşlarımızdan emlak vergisi alınması yönünde. Bununla ilgili de yasal düzenleme yapılmalı. Ayrıca; az, orta veya ağır hasarlı meselesi siyasal bir tavırdır. Eline çekiç alıp gözlemsel olarak verilen raporların bilimsel değeri yoktur. Biz dün olduğu gibi bugün de depremzedelerimizin yanında olacağız” diye konuştu.

DEPREMZEDELER RUHSATTA BEKLETİLMİYOR

Depremzedenin ruhsat konusunda bekletilmediğini vurgulayan Başkan Sandal, “Kimse Bayraklı Belediyesini zan altında bırakamaz. Geciken ruhsatlarla ilgili yurttaşlarımız bize gelebilir. Nedenini öğrenebilir. Biz hiçbir depremzedemizin ruhsatını bekletmeden en hızlı şekilde veriyoruz” ifadelerini kullandı.