Şanlıurfa'da arazi kavgasında kan aktı: Ölü ve yaralılar var!

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; kırsal Bozdere Mahallesi’nde yaşayan ve arazi anlaşmazlığı nedeniyle sorun yaşayan Doğan Çelik ile kardeşi Yusuf Çelik, ilçe merkezinde karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma, tarafların çocuklarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.

O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sokak ortasında taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada Erol Çelik (17), Yusuf Çelik, Samet Çelik ve Doğan Çelik yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, kavgaya müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Erol Çelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Üç yaralının tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.