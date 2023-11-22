Şanlıurfa'da yankesicilik yapan anne ile oğlu tutuklandı
Şanlıurfa'da 6 ayrı yankesicilik olayının şüphelisi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan anne ile oğlu tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince, kent merkezinde gerçekleşen 6 ayrı yankesicilik olayının faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmayla şüpheliler anne R.I. (32) ile oğlu H.M. (12) ekiplerce düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
TUTUKLANDILAR
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne ile oğlu çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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