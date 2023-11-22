Şanlıurfa'da yankesicilik yapan anne ile oğlu tutuklandı

Şanlıurfa'da 6 ayrı yankesicilik olayının şüphelisi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan anne ile oğlu tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 22.11.2023 - 17:36
Şanlıurfa'da yankesicilik yapan anne ile oğlu tutuklandı
Abone Ol google-news

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince, kent merkezinde gerçekleşen 6 ayrı yankesicilik olayının faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmayla şüpheliler anne R.I. (32) ile oğlu H.M. (12) ekiplerce düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne ile oğlu çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.


İlgili Haberler

Pazarda yankesicilik: Anne ile kızı dolapta yakalandı

Pazarda yankesicilik: Anne ile kızı dolapta yakalandı
Ahlak hırsızları, hukuk kapkaççıları, siyaset yankesicileri, kamu yönetimi kalpazanları!

Ahlak hırsızları, hukuk kapkaççıları, siyaset yankesicileri, kamu yönetimi kalpazanları!

En Çok Okunan Haberler