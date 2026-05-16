16.05.2026 12:33:00
DHA
Sapanca'da tatil için geldiği bungalov tesisinde fenalaştı, kurtarılamadı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde tatil için geldiği bungalov tesisinde fenalaşan 27 yaşındaki Emre Öztürk yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, dün gece saatlerinde Şükriye Mahallesi'nde bulunan bir konaklama tesisinde meydana geldi.

BUNGALOV TESİSİNDE FENALAŞTI

Arkadaşları ile birlikte İstanbul'dan tatil için bungalov tesisine gelen Emre Öztürk, gece saatlerinde fenalaştı.

Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Öztürk, hayatını kaybetti.

Öztürk’ün cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

