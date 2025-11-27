Saraçhane protestolarını takip eden 8 gazeteci ve 4 avukat beraat etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan eylemleri takip eden gazeteciler, 24 Mart sabahı gözaltına alınarak 25 Mart'ta "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan tutuklanmıştı.

Yapılan itirazın ardından foto-muhabirleri Kurtuluş Arı, Gökhan Kam, Bülent Kılıç, AFP Foto Muhabiri Yasin Akgül, Now TV muhabiri Ali Onur Tosun, gazeteci Zeynep Kuray ve Hayri Tunç'un 27 Mart'ta tahliye edilmelerine karar verilmişti.

Davanın yeni duruşması bugün İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Esas hakkındaki mütalaasını sunan savcılık, bütün sanıkların beraatini talep etti.

Mahkeme de mütalaaya uygun şekilde beraat kararı verdi. Protestolar sırasında gözaltına alınan gazeteciler; Bülent Kılıç, Kurtuluş Arı, Hayri Tunç, Gökhan Kam, Yasin Akgül, Ali Onur Tosun, Emre Orman ve Zeynep Kuray ile avukatlar Deniz Demirdöğen, Mine Erdost, Aziz Can Cengiz ve Baran Nevcanoğlu hakkında, "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlamasıyla açılan davada beraat kararı verdi.