Saray'dan 'karikatür' tepkisi: 'Attıkları çamur ancak kendilerini kirletir' diyerek LeMan'ı hedef aldı

Daha önce pek çok defa hedef gösterilen ve muhalif karikatürleriyle bilinen LeMan dergisi hakkında bir kez daha soruşturma başlatıldı.

Bir karikatürde yer alan isimler nedeniyle Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın tasvir edildiği iddiasıyla sosyal medyadan başlatılan linç kampanyasının ardından Leman hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

SARAY'DAN "LEMAN" ÇIKIŞI

Karikatüre bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir dergide Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) ile Hz. Musa (a.s.)'ın karikatürünü çizerek kutsallarımıza hakaret edenler, açık bir nefret suçu işlemiş ve provokasyon yapmışlardır. İfade hürriyeti ve mizah kisvesi altında işledikleri İslamofobik suç, hukuk çerçevesinde karşılığını bulacak, vicdanlarda ise lanetlenecektir. Attıkları çamur ancak kendilerini kirletir" ifadelerini kullandı.