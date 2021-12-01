Saray hedef almıştı: Altun'un gazetemize açtığı davada yeni gelişme

01 Aralık 2021 Çarşamba, 15:43

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, gazetemizde yayımlanan “Boğaz’da kaçak var” başlıklı haberine açtığı davanın bugünkü duruşması görüldü.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Altun'un şikâyetiyle "terör örgütlerine hedef göstermek" suçlamasıyla yargılanan gazetemiz muhabiri Hazal Ocak ile Vedat Arık, Olcay Büyüktaş, İpek Özbey ve destek veren gazeteciler katıldı.

“Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla açılan davanın bugünkü duruşmasında karar çıkmadı. Mahkeme bir sonraki duruşma tarihi olarak 31 Mart 2022'yi belirledi.

NE OLMUŞTU?

Altun, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde yer alan Kuzguncuk’ta evinin önünde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait araziyi kiralamış adından da yol, şömine ve çardak gibi peyzaj düzenlemesi yaptırmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kaçak olduğu gerekçesiyle söz konusu yapıları yıkmıştı.

Gazetemiz yıkımı, “Boğaz’da kaçak var” başlığıyla duyurmuş, bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “terör” soruşturması başlatılmıştı.

Fahrettin Altun’a bağlı Basın İlan Kurumu (BİK) da Altun’un şikayeti üzerine haberimiz nedeniyle “gazetemize ve internet sitemize 35 gün süreyle resmi ilan ve reklamların kesilmesi cezası” vermişti.