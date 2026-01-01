Sarıyer'de kar yağışı; karın keyfini çocuklar çıkardı

Metoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Sarıyer'de etkili olan kar yağışı sonrası yollar karla kaplandı. İlçede zaman zaman tipi şeklinde yağan karın keyfini ise çocuklar çıkardı.

Yeni yılın ilk gününde İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Yağış kentin yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye devam ediyor. Sarıyer, Başakşehir, Sultangazi ve Bağcılar başta olmak üzere birçok ilçe beyaza bürünürken, karın keyfini çocuklar çıkardı.