Sarıyer'de ağaca çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı

Sarıyer'de otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kapanan yol nedeniyle karşı şeride geçen İETT otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada ise araçlarda maddi hasar oluştu.

AA
Yayınlanma: 22.02.2024 - 17:17
Sarıyer'de ağaca çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı
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Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Katar Caddesi'nde kaldırımdaki ağaca çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından kapanan yol nedeniyle karşı şeride geçerek ilerleyen İETT otobüsü de başka bir otomobille çarpıştı. Bu kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

İlk kazada yaralanan otomobildeki 2 kişi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yolda oluşan trafik yoğunluğu, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.


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