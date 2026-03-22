Sarp Sınır Kapısı'nda bayramda yoğunluk

Türkiye’nin Kafkaslar’nın yanı sıra Orta Asya’ya açılan en önemli kara hudut kapılarından biri olan Sarp Sınır Kapısı’ndan 2025 yılı içerisinde 5 milyon 42 bin 675 kişi geçiş yaptı. Sarp Mülki İdare Amirliği’nin istatistiklere göre, pandemi döneminde düşen geçiş sayıları sonraki yıllarda hızla yükselirken, 2023 yılında rekor seviyeye ulaştı.

2020 yılında sınır kapısından toplam 1 milyon 330 bin 806 yolcu giriş-çıkış yaparken, pandemi etkisinin hissedildiği 2021 yılında bu sayı 958 bin 338’e geriledi. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte 2022 yılında geçiş sayısı 5 milyon 60 bin 994’e yükseldi. 2023 yılında ise 6 milyon 261 bin 289 yolcu ile son yılların en yüksek rakamına ulaşıldı. Yoğunluğun sürdüğü 2024 yılında 5 milyon 555 bin 125, 2025 yılında ise toplam 5 milyon 42 bin 675 yolcu sınır kapısından geçiş yaptı.

SAHİL YOLUNDA TIR YOĞUNLUĞU

Türkiye’nin en yoğun kara hudut kapıları arasında yer alıp, özellikle yaz ayları, bayram dönemleri ve turizm sezonunda yolcu trafiğinin önemli ölçüde arttığı sınır kapısında, Ramazan Bayramı’nda da yoğunluk yaşandı. Uluslararası taşımacılık yapılan TIR'lar, Türkiye tarafında Karadeniz Sahil Yolu boyunca uzun kuyruk oluşturdu. Kuyruk, aralıklarla 29 kilometre uzaklıktaki Kemalpaşa ve Hopa ilçelerini geçerek Arhavi ilçesine kadar uzadı. TIR’ların Karadeniz’e paralel uzanan sahil yolunun çift yönünde de parklanma yaptığı gözlendi. Geçen yıl yaklaşık 800 bin aracın geçiş yaptığı sınır kapısında oluşan yoğunluk, dronla görüntülendi.

"BAYRAMDA YOLLARDAYIZ"

Bayramı yolda geçiren TIR şoförü Aslan Dümen, Sarp Sınır Kapısı'nda genellikle araç yoğunluğunun yaşandığını ifade ederek, "Yaklaşık 2 yıldır İstanbul-Azerbaycan yolundayım. Bu kapılarda genellikle yoğunluk oluyor. Bir de son zamanlarda İran'daki olaylardan dolayı Türkmenistan ve Kazakistan araçları Rusya üzerinden gittiği için bizim Sarp Sınır Kapısı'nı kullanıyorlar. Biz de genellikle bayramlarda yoldayız. Ailemizden ve sevdiklerimizden uzak bayram geçirmeye de çok alıştık. Hopa'da özelikle trafik oluyor. Park sıkıntısı olunca yığılma oluyor" dedi.