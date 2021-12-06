Sayıştay’ın AKP’li belediyelerine ilişkin denetim raporlarında usulsüzlük tespit edildi

06 Aralık 2021 Pazartesi, 04:00

Sayıştay’ın Ankara’nın AKP’li belediyelerine ilişkin denetim raporlarında çok sayıda usulsüzlük tespit edildi.

AKP’li Sincan Belediyesi’ne ilişkin 2020 denetim raporuna göre, temel ihale usulleri ile karşılanması gereken bazı mal ve hizmet alımları, parasal limitin altında kalacak şekilde kısımlara bölünerek doğrudan temin usulü ile gerçekleştirildi. Benzer nitelikte olup ikiye ayrılan dört farklı iş tespit edildi. Örneğin, “duvar takvimi ve masa takvimi basımı” ile benzer nitelikteki “notluk basımı”, aynı gün içinde iki ayrı iş olarak alındı. Takvim basımı 84 bin 500 liraya, notluk basımı ise 79 bin 500 liraya mal oldu. Aynı ülkeye yapılan seyahate ilişkin “uçak bileti alımı ve otobüs transfer işi” ile “yurtdışı konaklama ve tercüman hizmetleri” de aynı gün içinde ikiye bölündü. İki işin toplam tutarı ise 177 bin 750 lira oldu. Belediyenin bazı parkların elektrik abone grubunu “genel aydınlatma grubu” olarak belirlemesi gerekirken “ticarethane grubu” olarak belirlediği, işletme yükümlülüğünü ise dağıtım şirketlerine devretmediği, bu nedenle de daha fazla mali külfete neden olunduğu da belirlendi. Raporda, ayrıca 11 Eylül 2014’ten itibaren alt işverenler tarafından çalıştırılan 492 işçiye de belediye bütçesinden kıdem tazminatı ödendiği tespit edildi. Buna göre bu işçilere 2 milyon 838 bin 983 lira ödendi ancak alt şirketleri ilgilendiren kısımlar için bu şirketlere rücu davaları açılmadı.

AKP’li Keçiören Belediyesi’ne ilişkin denetim raporunda ise belediye başkanının yetkisinde olan temsil, ağırlama ve tören giderlerinin, başkanlık makamı dışında diğer harcama birimleri tarafından da kullanıldığı tespit edildi.

RUHSATSIZLAR İLÇESİ

AKP’li Kalecik Belediyesi’nin raporunda ise belediye ile sendika arasında imzalanan toplu iş sözleşmelerinde yer alan “kıdemli işçiliği teşvik primi” kaleminin, “belediyenin içinde bulunduğu mali zorluklar” nedeniyle uzun yıllardır işçilere ödenemediği kaydedildi. 2015’ten itibaren ödenmesi gereken tutarın 780 bin liraya ulaştığı vurgulandı. Yine rapora göre, Kalecik Belediyesi’nin yetkisi altındaki alanlarda birçok kaçak yapının bulunuyor ancak bu yapılarla ilgili etkin bir denetim mekanizması yok. Örnek olarak seçilen parsellerin yüzde 20’sinde ruhsatsız ve imara aykırı yapıların bulunduğu belirlendi.