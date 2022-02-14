Scooter deposunda, bataryaların patlaması sonucu yangın çıktı
Beylikdüzü’nde bir sanayi sitesinde bulunan depoda yangın çıktı. Özel bir scooter firmasına ait olduğu öğrenilen işyerinde bataryaların patlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, 08.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde bulunan bir sanayi sitesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, özel bir scooter firmasına ait olduğu öğrenilen depoda yangın çıktı.
4 katlı bir binanın zemin katında başlayan yangının, scooter bataryalarının patlaması sonucu çıktığı öğrenilirken, olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Depoda dumandan ötürü göz gözü görmezken, çevredeki vatandaşlar yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Olaya müdahale eden itfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Depoda yangının nasıl çıktığını anlatan İsmail Yardım, “Scooter deposunda çıktı yangın. İlk başta scooter bataryalarında patlamalar yaşandı. Giriş katta bizim işyerine ait bir kompresör vardı, biz ilk başta o patladı sandık. Ama depo kısmında çıkmış yangın. Tabi durumu gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Şuanda ekipler yangına müdahale ediyor. Ben deponun üst katındaydım. Dumanlar çıkmaya başlayınca ise binayı terk ettim. Şuanda ise bir ölü veya yaralı bilgisi yok” dedi
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