SDD yeni yönetimini seçti

Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) 4 Ekim’de “Sosyal demokratlar iktidar yürüyüşüne başlıyor” sloganıyla 14. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Genel kurulda dernek yönetimi ile onur kurulu üyeleri seçildi. Buna göre Sami Doğan, Serpil Ejder, Kenan Paltun, Umur Cevrem, Mevlide Dönmez, Haşim Özkoyuncu, Ali Onat Çetin, Zana Çıtak, Haydar Seçkin Çelik, Ahmet Yıldız, Leyla Alkaş, İsmet Özen, Sinan Avni Uluğ, Ekin Sarı Akalın, Çiğdem Kayacan yönetim kurulu üyeleri oldu.

Denetleme Kurulu üyeliklerine ise Fuat Yılmaz, Murtaza Ak ve Ali Selvi seçildi. Onur Kurulu’nda ise Nail Gürman, Perihan Sarı, Mehmet Tomanbay, Meral Tavman ve Aliseydi Millioğulları yer aldı. Derneğin seçim sonrası gerçekleştirilen ilk yönetim kurulu toplantısında Sami Doğan yeniden genel başkan seçildi. Serpil Ejder ve Kenan Paltun genel başkan yardımcısı, Umur Cevrem genel sayman ve Ali Onat Çetin genel sekreter olarak yetkilendirildi.