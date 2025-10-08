SDG, Hatay’ı Suriye’ye ‘kattı’... Barrack’ın o pozuna muhalefetten tepki: ‘İzahat istenecek mi’

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın 6 Ekim’de Suriye’ye yaptığı ziyarette, SDG’nin Hatay’ı Suriye topraklarında gösteren logosu önünde fotoğraf vermesi tepki çekti. Muhalefet partileri Barrack’a ve iktidara yüklendi.

‘İZAHAT İSTENECEK Mİ’

CHP Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel, “Sayın Hakan Fidan, barış güvercini sandığınız Trump’ın Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Hatay’ı Suriye topraklarında gösteren haritanın önünde poz veriyor. Üstelik, SDG mensuplarıyla omuz omuza. Lafı dolandırmayalım: Sizin sorumluluğunuzda olan bakanlık, sorumluluğunu yerine getirecek mi? Büyükelçiyi bakanlığa çağırıp, izahat isteyebilecek mi? Yoksa Trump’tan meşruiyet beklentinizin karşılanmasına mukabil susmanız, tepkisiz kalmanız mı gerekiyor” sorularını sordu.

‘KASITLI MESAJ’

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, hem Türkçe hem İngilizce kaleme aldığı mesajında, “Sayın Tom Barrack’ın arkasında görülen harita Hatay’ı Türkiye’nin uluslararası tanınmış sınırlarının dışında göstermektedir. Bu tür kasıtlı mesajların ve yayınların Türkiye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik ciddi siyasi sonuçlar doğurabileceğini ve bu konuda uluslararası hukuka saygı gösterilmesinin elzem olduğunu vurgulamak isterim” dedi.

‘HADDİNİ BİLDİRECEK YOK MU’

Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hüsnü Bozkurt ise Barrack'ı işaret ederek, “Her yaptığının sineye çekilmesinden aldığı cesaretle hadsiz hadsizliğine devam ediyor. Yok mudur bu herife ve benzerlerine hadlerini bildirecek bir yetkilisi ülkemizin? Yoksa kötü, var da susuyorsa daha kötü” değerlendirmesinde bulundu.