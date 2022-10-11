Seçim geldi, Çeşme’de marina projesi yine gündemde

11 Ekim 2022 Salı, 16:01

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, proje için hazırlanan ÇED dosyasına 4 Kasım 2022 tarihinde yapılacak İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (İDK) toplantısında nihai onayı verdiği takdirde, Şifne’de toplam 65 bin metrekarelik alana 460 kapasiteli bir yat limanı inşa edilecek.

Proje için ayrıca denize 650 metrelik rıhtım, 700 metrelik dalgakıran ve 585 metre yüzer iskele inşa edilecek. Geçmişte çevre örgütlerinin ve yurttaşların tepkilerine ve itirazlarına karşın deniz içerisinde de 700 bin tonluk dolgu yapılacak.

Yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirileceği duyurulan marina projesi dahilinde tekne park sahası, vinç rıhtımı, çekek yeri, onarım atölyeleri için Çeşme’de 2.5 yıl boyunca denize sıfır inşaat faaliyetleri yürütülecek.