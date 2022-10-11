Seçim geldi, Çeşme’de marina projesi yine gündemde
AKP’nin ilk kez 2011 yılındaki seçimler öncesinde duyurduğu 35 proje arasında yer alan, 2014 seçimlerinden önce yapımına başlanacağı ilan edilen ancak rafa kaldırılan İzmir Çeşme’deki Şifne Yat Limanı projesi bu kez 2023 seçimleri öncesinde yeniden gündeme geldi. Defalarca ertelenen ve çivi dahi çakılmayan 92 milyon lira tutarındaki proje için kolları sıvayan Ulaştırma Bakanlığı, Çeşme'nin tabiat harikası doğal koylarını barındıran Şifne'de yatırıma başlamak için gelecek son onayı bekliyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, proje için hazırlanan ÇED dosyasına 4 Kasım 2022 tarihinde yapılacak İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (İDK) toplantısında nihai onayı verdiği takdirde, Şifne’de toplam 65 bin metrekarelik alana 460 kapasiteli bir yat limanı inşa edilecek.
Proje için ayrıca denize 650 metrelik rıhtım, 700 metrelik dalgakıran ve 585 metre yüzer iskele inşa edilecek. Geçmişte çevre örgütlerinin ve yurttaşların tepkilerine ve itirazlarına karşın deniz içerisinde de 700 bin tonluk dolgu yapılacak.
Yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirileceği duyurulan marina projesi dahilinde tekne park sahası, vinç rıhtımı, çekek yeri, onarım atölyeleri için Çeşme’de 2.5 yıl boyunca denize sıfır inşaat faaliyetleri yürütülecek.
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