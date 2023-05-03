Seçim önü çiftçinin gözünü boyadılar: Su yardımı yüzleri güldürmedi

Yayınlanma: 03.05.2023 - 09:46

Güncelleme: 03.05.2023 - 09:47

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Tarımsal sulamada milat” başlığıyla verdiği duyurduğu teşvik paketi üreticinin yüzünü güldürmeye yetmedi. Bakanlığın sulama giderlerinin yüzde 50’sinin devlet tarafından karşılanmasına ilişkin attığı adım, iflasın eşiğine gelen çiftçiyi kurtarmaya yetmeyeceğini ifade eden uzmanlar, 14 Mayıs genel seçimlerine sayılı günler kala yapılan bu düzenlemeyi göz boyama olarak niteledi. Küçük üreticinin yine kapsam dışı kalacağını aktaran Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Hakan Çakıcı, mazot, gübre, ilaç, elektrik gibi giderler için de yeni bir adım atılması gerektiğini belirtti.

“KÜÇÜK ÜRETİCİ, AİLE ÇİFTLİKLERİ BUNA DAHİL DEĞİL”

Düzenlemenin iyi düşünüldüğünü ancak seçim vaadi olarak kalacağına inandıklarını aktaran Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Hakan Çakıcı “Çiftçinin sulamayla ilgili borçları var. Sulama birliklerine olan birikmiş borçlar yüzünden kurumlar da mali olarak zor durumda. Fakat yapılacak bu desteklerde çiftçi kayıt belgesi şartı aranıyor. Ayrıca bu yardımlar sulama birlikleri üzerinden mi yapacak yoksa kendi imkanlarıyla kuyularından su çeken üreticileri de kapsayacak mı belli değil. Kaldı ki bu çiftçilerin elektrik borçları da var. Desteklerin herkesi kapsayıp kapsamayacağını bilemiyoruz. Çitçi kayıt belgesi olmayan küçük üretici, aile çiftlikleri buna dahil değil” diye konuştu.

“UMARIM SEÇİMDEN SONRA DA BU YARDIMLAR SÜRER”

Çiftçinin tek sorununun su olmadığını aktaran Çakıcı, “Umarız doğalgaz gibi sınırlı bir yardım olmaz ve belli süre sonra sona ermez. Çünkü önümüz yaz mevsimi ve üretici için su bu dönemde hayati öneme sahip. Bizim gördüğümüz kadarıyla bu bir seçim vaadi. Diliyoruz ki seçimden sonra da bu yardımlar sürer ve kapsamı genişletilir. Seçimden sonra bu destek yarıda kesilirse bir anlamı olmaz. Çiftçinin tek sorunu su değil. Mazot, gübre, elektrik, tohum, ilaç, besi gibi çok sayıda gider kalemi var. Yıllardır yaşanan sıkıntı ortada. Seçime çok az zaman kaldı, yeni bir müjde beklemiyoruz. Bu yardımlar tek başına kesinlikle çiftçiyi kurtarmaya yetmez” dedi.