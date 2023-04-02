Seçime sayılı günler kala sosyal medyaya YSK operasyonu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve üyeleri hakkında yapılan tehdit ve hakaret içeren paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 17:49
Seçime sayılı günler kala sosyal medyaya YSK operasyonu
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14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala  Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından YSK'ye yönelik dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamada "Sosyal medya hesaplarında, Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve Üyelerine yönelik yapılan hedef gösterici nitelikte, tehdit ve hakaret içeren paylaşımlar ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavclığımız tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.


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