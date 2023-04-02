Seçime sayılı günler kala sosyal medyaya YSK operasyonu
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve üyeleri hakkında yapılan tehdit ve hakaret içeren paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından YSK'ye yönelik dikkat çeken bir açıklama yapıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı
yazılı açıklamada "Sosyal medya hesaplarında, Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve
Üyelerine yönelik yapılan hedef gösterici nitelikte, tehdit ve hakaret içeren
paylaşımlar ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavclığımız tarafından re'sen
soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.
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