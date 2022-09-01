Sedat Peker’den Yeni Şafak’a: Bugün ziyaretinize gelecektim, ancak…

01 Eylül 2022 Perşembe, 21:42

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, 'basın danışmanı' olarak bilinen Emre Olur'un hesabından bir dizi paylaşımda bulunmuştu.

Peker, Ünsal Ban’ın, eşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’yla kendisini ‘rüşvet ağı’nın dışında tutmak şartıyla ‘bilgi aktardığını’ iddia etmişti. Peker, bunun üzerine her şeyin Ünsal Ban’ın üzerine yıkılmaya çalışıldığını öne sürmüştü.

Peker ayrıca kendisi hakkında haber yapan Yeni Şafak gazetesine ilişkin de paylaşımda bulunacağı sinyali vermişti.

Peker, rüşvet ağı iddialarıyla gündeme gelen Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Zehra Taşkesenlioğlu ve Ünsal Ban hakkında yaptığı açıklamalar sırasında Yeni Şafak gazetesi için de “Bekleyin beni” demişti.

SEDAT PEKER’DEN YENİ ŞAFAK’A: BUGÜN ZİYARETİNİZE GELECEKTİM, ANCAK…



Peker’den bugün Yeni Şafak gazetesine yönelik açıklamalar beklenirken yeni bir gelişme yaşandı.

Emre Olur’un hesabından paylaşımda bulunan Peker, “Yeni Şafakçılar bugün ziyaretinize geleceğimi söylemiştim. Ancak düşündüm de ülkenin gündemi tamamen başka bir skandala çevrilirse borsa konusu unutulur. Randevumuzu ilerleyen bir tarihe alıyorum. Patronlarınıza selamımı söyleyin. SÖZ NAMUS” ifadelerini kullandı.