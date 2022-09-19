Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın'dan 'Emre Olur' açıklaması

19 Eylül 2022 Pazartesi, 22:49

Organize suç örgütü liderliği suçundan yargılanan Sedat Peker'in geçtiğimiz haftalarda Saray'a uzanan rüşvet iddiaları kamuoyunda yankı uyandırmıştı.

Geçen günlerde ise Sedat Peker'in Beykoz'daki evine silahlı saldırı düzenlenmiş ve saldırıda evde çalışanlardan biri olan Yılmaz Günay ağır yaralanmıştı. Saldırıyı düzenlediği tespit edilen Ömer Şengel ve 4 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Dün de Peker'in danışmanı olarak bilinen Emre Olur, Arnavutluk'un başkenti Tiran'dan İstanbul'a getirilerek gözaltına alınmıştı.

SEDAT PEKER’İN AVUKATINDAN 'EMRE OLUR' AÇIKLAMASI



Peker’in avukatı Ersan Barkın, sosyal medya hesabından Olur'a ilişkin açıklamada bulundu.



Barkın, "Emre Olur’un henüz ifadesi alınmadı. Emniyet’te dün gece ifadesinin alınacağı söylenmişti ama bugün müdafiinden aldığım bilgi gözaltı süresinin sonuna kadar kullanılacağı yönünde.TCK 220/2(suç örgütü üyeliği,2-4y) ve 215(suçu ve suçluyu övme,<2y) kapsamında ifadesi alınacak" ifadelerine yer verdi.



Barkın'ın paylaşımı şu şekilde: