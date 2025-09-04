Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Abdullah Öcalan hakkında suç duyurusunda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan hakkında suç duyurusunda bulunan Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba şöyle konuştu:

"Şu anda oğlumun odasındayım. Bugün oğlumun şehitlik yıl dönümüdür. Türk milletine bir duyurum var. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir dilekçe verdim. Türk vatanına başka milletler ortak edilmek isteniyor, Türkiye Cumhuriyeti ortadan kaldırılmak isteniyor. Bunu Recep Tayyip Erdoğan, bebek katili Abdullah Öcalan, Devlet Bahçeli yapıyor. Bu yapılan suçtur. Anayasayı ihlal ediyorlar. Ben de bunları şikayet ettim. Bunların konuşmaları basında da yer almaktadır. Bunlar suç teşkil etmektedir. Bunlar Anayasayı tanımıyor, suç işliyor. Savcıları bunların görmesi gerekirken görmedikleri için ben de ihbar ediyorum. Suç duyurusunda bulundum.

55 bin kişinin katiline af çıkarmak istiyorlar. Türkiye'yi bebek katili Öcalan mı yönetiyor yoksa o 650 milletvekili Meclisi niye meşgul etmiş? Bebek katili cani istedi diye mi Anayasa çıkarmak istiyorlar? Bu Türkiye Cumhuriyeti'ni kim yönetiyor? Nerede 85 milyon Türk milleti? 20 yaşına kadar benimdi. Şimdi Türkiye'nin şehididir. Sadece benim içim yandığı için haykırtmayın beni. Türk milleti ayağa kalsın, Türkiye'ye sahip çıksın. Biz savaş mı kaybettik? Hangi devletle savaştık, yenilgiye uğradık da siz masa kurup orada anlaşma yapıyorsunuz PKK terör örgütü ile."