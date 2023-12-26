Şehit Budak’ın yakınları provokasyona tepki göstererek ‘Hazırlanmış bir tezgâh’ dedi
Kuzey Irak'ta terör saldırısı sonucu şehit düşen Enes Budak'ın cenazesine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir grup tarafından yuhalandı. Şehit Budak'ın yakını, "Protestolarla ailemizin ilgisi yok. Bunlar hazırlanmış bir tezgâh" dedi.
Kuzey Irak’ta terör saldırısı sonucu şehit olan Enes Budak’ın Manisa’daki cenaze namazı, bir grubun provokasyonuna sahne oldu. Cenaze namazına gelen CHP lideri Özgür Özel, burada söz konusu grup tarafından yuhalandı. Cumhuriyet’e konuşan şehit Enes Budak’ın akrabası Bahattin Saydam, “Oraya gelen herkesi biz misafirimiz olarak kabul ederiz. O anda slogan atan kişileri tanımıyoruz ve onlar bizim akrabamız değildi. Yaşanan bu olaylar bizleri üzmüştür. Zaten genel başkan Özgür Özel ile iki kez telefonla görüşüldü. Olmaması gereken bir durum ama maalesef oldu. Üzgünüz” dedi. Şehit babası İkram Budak ise çok üzgün olduğunu slogan atan kişilerin kendi ailelerinden olmadığını söyledi. Şehidin amcası Kenan Budak “Protestolarla ailemizin ilgisi yok. Bunlar hazırlanmış bir tezgâh. Kimlerin yaptığını bilen biliyor. Özgür Bey bizim ailenin de çocuğu” diye konuştu.
YERE ATTI
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan için önceki gün Elazığ’da düzenlenen cenaze töreninde de provokatif eylemler yaşandı. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cenazeye çelenk gönderdi. Akşener ile Erol’un gönderdiği çelenkler yere atıldı.
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