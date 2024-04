“Şehrimize, Atatürk'e borcumuzu ödeyeceğiz”

Yayınlanma: 06.04.2024 - 15:33

Güncelleme: 06.04.2024 - 15:33

31 Mart tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve mazbatasını alarak göreve başlayan Dr. Cemil Tugay bugün Tunç Soyer ile devir- teslim töreninde buluştu. Devir -teslim töreni öncesi Başkan Tugay Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa katılarak Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Törene CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, ilçe belediye başkanları, CHP örgütü, Başkan Tugay'ın eşi Öznur Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile yurttaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Başkan Tugay, bu güzel anı paylaşan herkese teşekkür ederek konuşmasına başladı. Geçen son bir iki ayın zor anlarla dolu olduğuna dikkat çeken Başkan Tugay, “Özellikle Mayıs genel seçimlerinden sonra, ülkemizde artık bir şeylerin düzelme ihtimali kalmadığına dair üzüntünün yaygın olduğuna dair düşünceler vardı. 31 Mart yerel seçimleri, insanların umutsuz olduğu o aylardan sonra gelen bir seçim oldu. Çok mücadele ettik. Halkımıza kulak verdik. Halkın bizlerden beklediklerine kulak vererek, onlarla kucaklaşmaya, onlarla duyguda, düşüncede, hedefte birlikte olduğumuzu ifade etmeye çalıştık. Çok mutluyuz. Daha da önemlisi geleceğe dair çok umutluyuz” dedi.

“SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Tugay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine de atıfta bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

“Genel Başkanımız Özgür Özel, seçmenin bize kredi açtığını söyledi. Önümüzdeki dönemde çok çalışmamızı, hiç hata yapmamızı ve çok doğru işler yapmamızı istiyorlar. Bunun her an her dakika bilincinde olduğumu ifade etmek isterim. Arkadaşlarımızla birlikte her zaman bunu hatırlattığımızı bilmenizi isterim. Sorumluluklarımızın farkındayız. Bizden beklenenin farkındayız. Ülkemizin içerisinde bulunduğu sıkıntıların, ağır sorunların farkındayız. Halkımızın arasında onlarla birlikte olacağız. Sorun neredeyse orada olacağız. Çözüm için ne yapmamız gerekse onu yapacağız. Bize inancınızı devam ettirin” dedi.

“EN ÇOK GENÇLERE SÖZÜMÜZ OLSUN”

Bir ülkeyi sevmenin, demokrasisine sahip çıkmanın sadece seçimlerde oy kullanma vazifesini yerine getirerek uygulanmadığının altını çizen Başkan Dr. Cemil Tugay, “Biz bu demokratik mücadeleyi birlikte yapacağız. Ben hem Büyükşehir Belediyesi’nde hem de ilçe belediyelerde çalışan arkadaşlarımıza bu zamana katar yaptıkları önemli işlerden dolayı teşekkür ediyorum. Sorumluluğumuz daha büyük. Daha da çok çalışacağımızı belirtmek istiyorum. Biz Cumhuriyetimizle, partimizle, İzmirimizle gurur duyuyoruz. Bize en çok gençler güvendi. Bu ülkede gelecekleri olduğunu göstermek istediler. Biz de gençlere iyi bir gelecek sağlamak için çalışıyoruz. En çok gençlere sözümüz olsun ama yıllarca Türkiye’nin geleceği aydınlığı için mücadele edenlere selamımız olsun” diye konuştu.

ÖLDÜRÜLEN GAZETECİLERİ ANDI

Bugün 6 Nisan Öldürülen Gazeteciler günü olduğunu da hatırlatan Tugay, “Bu vesileyle Uğur Mumcu başta olmak üzere tüm öldürülen gazetecilere de selam olsun. O mücadeleler boşuna yapılmadı. Bugün bayrak bizde. Biz bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Milletimiz büyük. Ülkemiz büyük. Tarihimiz şanlı, geleceğimiz aydınlık olacak” şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından Başkan Tugay bando eşliğinde yürüyerek Konak'ta bulunan Egemenlik Evi'ne geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer, Başkan Tugay'ı kapıda karşıladı. Başkanlık makamında düzenlen devir- teslim törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Sözcüsü, İzmir Milletvekili Deniz Yücel, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP İzmir milletvekillerinden Sevda Erdan Kılıç, Ednan Arslan ile çok sayıda yurttaş katıldı.

“CUMHURİYETİMİZİN GÜCÜNE GÜÇ KATTIK”

Tunç Soyer, geleceğin dünyasının şehirler dünyası olacağını ifade ettiği konuşmasında şunları söyledi:

“Türkiye’nin de yerelden, kentler üzerinden dönüşeceği düşüncesiyle ve daima bu inançla yerelde siyaset yaptım. Popülizm rahatlığına kaçmadan, 10 yıl Seferihisar'da, 5 yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde canla başla çalışarak en iyisini yapmaya gayret ettim. İnandığım o dönüşümün resmini bir gün görebilmek için çok çalıştım. Nihayet 31 Mart akşamı Türkiye’nin büyük bölümünün kırmızıya boyandığı, yerelden dönüşümün ilk adımı olan o tabloyu gördüm, ülkece gördük, büyük bir mutlulukla kutladık. Hakimiyetin bir kez daha sadece ve sadece millete ait olduğu Cumhuriyetimizin gücüne güç kattık.”

“HEPİMİZİN ÇOK ÇALIŞMASI GEREKİYOR”

Hayatının en özel günlerinden birini yaşadığını ifade eden Tugay, şunları söyledi:

“Çok önemli bir sorumluluğu üstlendiğimin ilk günü. Ne mutlu ki yalnız değiliz, hep birlikteyiz. Seçimde ülke çapında güzel bir başarı yakaladık. Bu başarının mimarları var. Bu başarı için çok emek harcamış milyonlarca insan var. Her birisine bu başarı kutlu olsun. Çok önemli bir sorumluluğun başlangıcındayız. Hepimizin çok çalışması gerekiyor. CHP örgütüne, genel başkan yardımcılarımızdan, milletvekillerimizden, il yönetimimizden başlayarak, tüm parti üyelerimize, İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, gönülden bize destek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizler sadece bir bütünün parçasıyız. Sadece bir bütünün parçası olarak bizden beklenen görevi yerine getirmek üzere bu konumlardayız. Geçici bir süre ile bu konumlardayız. İzmir benim için dünyanın en güzel, en özel şehri. Bu şehre hizmet edebilme fırsatını yakaladık. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğimden kimsenin kuşkusu olmasın. CHP'ye, şehrimize, Atatürk'e borcumuzu ödeyeceğiz. Değerli başkanıma çok teşekkür ediyorum. Geçen 5 yıl içerisinde gecesini gündüzüne katarak şehrimize hizmet etti. Burada dile getirilmemiş pek çok emeğini biliyorum. Bunlar benim için her zaman minnetle hatırlayacağım şeyler. Size duyduğum sevginin sembolü olarak bu zeytin fidanını kendi makam odamda besleyeceğim. Büyüyecek, gelişecek ve sizi unutmadığımızı bu şekilde göstermiş olacağız.”

“İZMİR BİZİM EVİMİZ”

Devir teslim törenden sonra Egemenlik binası önünde kendisini bekleyen yurttaşlara da seslenen Cemil Tugay,

“İnsanlarımızın sıkıntılarına acil çözümler üretmek istiyorum. O nedenle belediye çalışanları arkadaşlarımızla çok güzel hizmetler üreteceğiz. İzmir için çok güzel bir dönem olacak. İzmir bizim dışarıdan gelip hizmet ettiğimiz bir yer değil. Burası bizim evimiz. Burası bizim yuvamız. Bu işi yürekten yapmanızı istiyorum” dedi.