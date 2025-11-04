Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 8 Temmuz'da Selahattin Demirtaş ile ilgili verdiği karara Türkiye'nin yaptığı itirazı reddetti. Peki, Selahattin Demirtaş tahliye olacak mı? Selahattin Demirtaş ne zaman tahliye edilecek?

SELAHATTİN DEMİRTAŞ NE ZAMAN TAHLİYE EDİLECEK?

Türkiye, Demirtaş kararının Büyük Daire’de yeniden ele alınması talebiyle geçen ay itirazda bulunmuştu. AİHM'in 8 Temmuz tarihli kararında Demirtaş'ın Kobani davasındaki tutukluluğunın siyasî saiklerle devam ettirildiği belirtilerek tahliye edilmesi gerektiğine hükmedilmişti. Türkiye'nin itirazının reddedilmesiyle Demirtaş hakkındaki karar kesinleşmiş oldu.

2014'teki Kobani eylemlerine ilişkin açılan davada 42 yıl ceza alan Demirtaş, 9 yıldır cezaevinde tutuluyor.