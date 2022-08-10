Selvitopu’ndan kadınlara: Daha fazla yanınızda olacağız

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:56

Karabağlar Kent Konseyi ve İzmir Soroptimist Kulübü işbirliğiyle Karabağlar Belediyesi Semt Merkezleri'nde düzenlenen “Kız Kardeşler El Ele” programına katılan kadınlar sertifikalarını aldı. Proje kapsamında 21 Nisan-15 Haziran 2022 tarihleri arasında konularında uzman eğitimciler tarafından, iletişim, zaman yönetimi, özgüven, stres yönetimi, öfke kontrolü, hukuksal haklar, şiddet, sağlık, hijyen, toplumsal cinsiyet eşitliği, özgeçmiş hazırlama, nezaket kuralları, e-ticaret, satış, pazarlama, markalaşma gibi konu başlıklarında bilgi alan kadınlara, belgelerini Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu verdi.

“İLÇEDEKİ KREŞ SAYISINI ÇOĞALTACAĞIZ”

Karabağlar Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda düzenlenen törene, Başkan Selvitopu'nun yanı sıra Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı ve kursiyer kadınlar, çocuklarıyla katıldı. Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, programa desteklerinden ötürü Başkan Selvitopu'na teşekkür etti.

Başkan Selvitopu da, eğitime gönüllü olarak katılan kadınları kutlayarak, “Karabağlar Belediyesi olarak özellikle kadınlarımızın yanında olmaya, onları yaşamın içine katmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda semt merkezlerimiz yoğun olarak hizmet veriyor. Kadınlarımızın buraları sahiplenmesi bizi çok mutlu ediyor” diye konuştu. Karabağlar'da yaşayan 500 bin insanın günlük yaşamını rahatlatmak için çalıştıklarını belirten Başkan Selvitopu, “Ekonomik koşulların da ağırlaşmasıyla, kent içinde sıkıntıların arttığının farkındayız. Bu nedenle yakın zamanda ilçemizde kreşlerin sayısını çoğaltmak ve imkanı olmayan çocuklu ailelerin yanında olma hedefimiz var” diye konuştu.

YILDIZ KENTER KÜLTÜR SANAT MERKEZİ HİZMETE GİRİYOR

Gençleri, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçladıklarını vurgulayan Başkan Selvitopu, bu nedenle modern kültür sanat merkezlerini, spor tesislerini Karabağlar'a kazandırdıklarını söyledi. İzmir'in ikinci büyük kültür sanat tesisi Yıldız Kenter Kültür Sanat Merkezi'nin yakın zamanda tam kapasite hizmet vereceğini hatırlatan Başkan Selvitopu, “Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmada önemli rol oynayacak Atatürk Gençlik Spor Merkezi'nin yapımı da hızla sürüyor. Önemli bir aksilik olmazsa ilçemize çok yakışacak bu tesisi gelecek yıl hizmete açacağız” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, Başkan Selvitopu'na çiçek verdi. Programa katılan kadınlar da belgelerini Başkan Selvitopu'nun elinden aldı. Başkan Selvitopu ayrıca çocuklara da çeşitli armağanlar verdi.