Semra Güzel kimdir? Nerelidir? Kaç Yaşındadır?

02 Mart 2022 Çarşamba, 18:48

HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel, basına yansıyan fotoğraflardan dolayı çok konuşulmuştu. PKK üyesi olduğu iddia edilen Volkan Bora ile birlikteki eski fotoğrafları basına yansıyınca hakkında fezleke düzenlenmişti. Dokunulmazlığının kaldırılması için Anayasa Adalet Karma Komisyonu raporu bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşüldü ve dokunulmazlığı kaldırıldı.

Açıklanan kararın ardından HDP milletvekilleri meclis bahçesinde bir protesto eylemi gerçekleştirdi. “Demokratik siyasete darbeye hayır” ve Semra Güzel halkın iradesidir” pankartları ile meclis bahçesinden muhalefet kulisine kadar yürüyen diğer HDP milletvekilleri tepkilerini ortaya koydu.

Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra iki farklı dosyadan yargı yolu açılan Semra Güzel kimdir?

Semra Güzel kimdir?

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 1984 yılında dünyaya gelen Semra Güzel, şuan 38 yaşındadır. İlk, orta ve lise eğitimlerini Viranşehir’de tamamladı. Daha sonra Harran Üniversitesi’nde Tıp fakültesine giren Semra Güzel, Tıp fakültesinden mezun oldu.

Mayıs 2009 tarihinde DHY kurası ile Mardin Kadın doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine atandı. 2010 yılı Kasım ayında ise Nusaybin 1 No’lu ASM’de Aile Hekimliği görevine geçti. 2012 yılı Eylül ayında TUS ile Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Bölümünü kazandı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasında görev alan Semra Güzel, Diyarbakır Tabip Odasında Eş Başkanlık unvanı ile Yönetim kurulu Üyeliği yapmıştır. Daha sonra Semra Güzel, 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Diyarbakır bölgesinden HDP’den aday olmuş ve 6’ncı sıradan millet vekili seçilmiştir.

Yakın zamanda ortaya çıkan bir fotoğraf, hakkında fezleke düzenlenmesine neden olmuştur. TSK’nın 29 Nisan 2017 tarihinde Adıyaman kırsalında yapmış olduğu bir operasyonda ölü olarak ele geçirilen PKK üyesi Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora ile birlikte çekilen bu fotoğraf nedeni ile ikisi arasında yakın bir ilişki olduğu iddia edilmişti. Bu nedenle dokunulmazlığı kaldırıldı ve yargı yolu açıldı.